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11.09.2018
ЦАМТО

Украина начинает переброску бронекатеров в Азовское море, утверждает "Украинский военный портал"

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Катер "Гюрза-М".
Ходовые испытания малого бронированного артиллерийского катера "Гюрза-М".
Источник: zloy-odessit.livejournal.com

ЦАМТО, 10 сентября. Украина начинает переброску бронекатеров в Азовское море и приступает к созданию там полноценной базы Военно-морских сил. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает "Украинский военный портал" со ссылкой на источники в Генштабе и командовании ВМС страны.

По данным портала, утром 8 сентября в Бердянске заметили малый бронированный катер ВМС Украины, который везли на грузовом трейлере. В ближайшее время, как утверждает издание, туда планируют перебросить три малых артиллерийских катера.

Как сообщает "Военный портал", до конца этого года на Азовском море планируется построить полноценную морскую базу ВМС Украины, а также развернуть катерный дивизион, отмечает агентство.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение об усилении военного присутствия в Азовском море и обеспечении подразделений Береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием.

Как отмечает "РИА Новости", в настоящее время в состав ВМС ВСУ входят шесть легких бронекатеров типа "Гюрза-М", построенных заводом "Кузня на Рыбальском", принадлежащим президенту Украины Петру Порошенко. Ранее СМИ сообщали, что из-за многочисленных просчетов в конструкции катеров их поставки постоянно срывались.

10.09.2018
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
58150 Гюрза
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