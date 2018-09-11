Украина начинает переброску бронекатеров в Азовское море, утверждает "Украинский военный портал"

ЦАМТО, 10 сентября. Украина начинает переброску бронекатеров в Азовское море и приступает к созданию там полноценной базы Военно-морских сил. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает "Украинский военный портал" со ссылкой на источники в Генштабе и командовании ВМС страны.

По данным портала, утром 8 сентября в Бердянске заметили малый бронированный катер ВМС Украины, который везли на грузовом трейлере. В ближайшее время, как утверждает издание, туда планируют перебросить три малых артиллерийских катера.

Как сообщает "Военный портал", до конца этого года на Азовском море планируется построить полноценную морскую базу ВМС Украины, а также развернуть катерный дивизион, отмечает агентство.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение об усилении военного присутствия в Азовском море и обеспечении подразделений Береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием.

Как отмечает "РИА Новости", в настоящее время в состав ВМС ВСУ входят шесть легких бронекатеров типа "Гюрза-М", построенных заводом "Кузня на Рыбальском", принадлежащим президенту Украины Петру Порошенко. Ранее СМИ сообщали, что из-за многочисленных просчетов в конструкции катеров их поставки постоянно срывались.