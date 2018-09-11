Войти
11.09.2018
ЦАМТО

Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в главную базу Северного флота

675
0
+4
Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков" во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 10 сентября. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", принятый в боевой состав ВМФ 28 июля 2018 года, прибыл в главную базу Северного флота – город Североморск.

Корабль зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота – самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России, куда также входят тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

Прибывший экипаж фрегата приветствовал командир дивизии ракетных кораблей контр-адмирал Феликс Меньков. Он отметил, что корабль успешно прошел все ходовые и приемо-сдаточные испытания, имеет большой потенциал для того, чтобы стать одним из лучших кораблей на флоте. В ближайшее время экипажу предстоит плановая боевая подготовка в базе и в море, а затем – выполнение задач дальних походов.

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" является первым надводным кораблем – носителем крылатых ракет "Калибр" на Северном флоте. Он неоднократно совершал межфлотские переходы из Балтийского моря в Баренцево и Белое моря для испытаний комплексов зенитного, ракетно-артиллерийского и минно-торпедного вооружения в морских полигонах Северного флота. За весь период государственных испытаний головным кораблем проекта 22350 пройдено более 80 тысяч миль, выполнено 62 боевых упражнения, в том числе 16 стрельб главным ракетным комплексом.

В 2017 и 2018 годах фрегат принимал участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде в Финском заливе, сообщает пресс-служба Северного флота.

10.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Продукция
Адмирал Горшков
Пётр Великий
Проекты
1143 Кречет
22350
Военные учения
Калибр КР
пр. 1155
СФ
Похожие новости
25.12.2017
Ждет ли нас новая Цусима
04.09.2013
Как из крейсеров 70-х сделать корабли XXI века
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
11.09.2018
"Адмирал Горшков" прибыл к месту постоянного базирования
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.09 21:17
  • 7400
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.09 20:57
  • 8
МРК "Каракурт" оснастят китайскими двигателями?
  • 11.09 20:52
  • 14
Турбореактивная унификация: получит ли Су-30 двигатели от Су-35
  • 11.09 20:28
  • 7
ОДК на выставке "Гидроавиасалон-2018" презентовала проект ремоторизации самолета-амфибии Бе-200
  • 11.09 20:26
  • 8
National Review (США): Предвосхищая следующий рискованный ход Путина
  • 11.09 20:11
  • 18
Нацистский стелс-истребитель: история Ho 229
  • 11.09 20:11
  • 7
Российские ученые создали двигатель для кубсатов на 40%-ном растворе спирта
  • 11.09 19:42
  • 3
Охотники за подлодками. Зачем Россия возрождает самолеты-амфибии А-40
  • 11.09 16:46
  • 12
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
  • 11.09 16:42
  • 7
Новый серийный Бе-200ЧС передан МЧС России
  • 11.09 16:15
  • 5
Летный образец многоцелевого вертолета Ка-62 прилетел на ВЭФ
  • 11.09 13:45
  • 1
ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" на "Гидроавиасалоне-2018 подписало контракт на поставку десяти Бе-200ЧС в США
  • 11.09 08:31
  • 4
ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" на "Гидроавиасалоне-2018 подписало контракт на поставку пяти Бе-200ЧС в Чили
  • 11.09 08:08
  • 1
Битва за море. Чем Украина может ответить на атаку России в Азовском море
  • 11.09 08:05
  • 3
От Крыма до Азова: цена бездеятельности