Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в главную базу Северного флота

Фрегат "Адмирал Горшков" во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.

ЦАМТО, 10 сентября. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", принятый в боевой состав ВМФ 28 июля 2018 года, прибыл в главную базу Северного флота – город Североморск.

Корабль зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота – самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России, куда также входят тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

Прибывший экипаж фрегата приветствовал командир дивизии ракетных кораблей контр-адмирал Феликс Меньков. Он отметил, что корабль успешно прошел все ходовые и приемо-сдаточные испытания, имеет большой потенциал для того, чтобы стать одним из лучших кораблей на флоте. В ближайшее время экипажу предстоит плановая боевая подготовка в базе и в море, а затем – выполнение задач дальних походов.

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" является первым надводным кораблем – носителем крылатых ракет "Калибр" на Северном флоте. Он неоднократно совершал межфлотские переходы из Балтийского моря в Баренцево и Белое моря для испытаний комплексов зенитного, ракетно-артиллерийского и минно-торпедного вооружения в морских полигонах Северного флота. За весь период государственных испытаний головным кораблем проекта 22350 пройдено более 80 тысяч миль, выполнено 62 боевых упражнения, в том числе 16 стрельб главным ракетным комплексом.

В 2017 и 2018 годах фрегат принимал участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде в Финском заливе, сообщает пресс-служба Северного флота.