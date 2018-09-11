В России создан национальный центр по координации борьбы с кибератаками
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ создала Национальный центр, который будет координировать борьбу с кибератаками на критическую инфраструктуру.
Соответствующий приказ директора ФСБ России Александра Бортникова опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Приказываю создать Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ)", - говорится в документе.
Среди задач новой структуры: собственно, координация "РФ по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак", обмен информацией между профильными ведомствами и с зарубежными коллегами, анализ прошедших кибератак и выработка методов борьбы с ними.
Во главе этого органа стоит директор, совмещающий эту должность с постом заместителя руководителя научно-технической службы - начальника Центра защиты информации и специальной связи ФСБ РФ.
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