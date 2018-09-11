Денис Мантуров посетил Гидроавиасалон-2018 в Геленджике

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров во главе делегации Минпромторга России посетил 12-ю Международную выставку и научную конференцию по гидроавиации Гидроавиасалон-2018.

В этом году участие в выставке приняли 203 компании из шести стран, что является наивысшим показателем за всю историю проведения Гидроавиасалона. Площадь экспозиции превысила 4 тыс.кв.м., а ряд экспонатов был продемонстрирован на международной выставке впервые.

В ходе рабочей поездки Глава Минпромторга России осмотрел экспозицию выставки, оценив ее высокую подготовку. Он посетил стенды ГК "Ростех", АО "Лаборатория "Касперского", стенд проекта "4.0 RU", АО "КРЭТ", ПАО "ОАК", АО "Вертолеты России", АО "Корпорация тактическое ракетное вооружение", АО "ОДК", АО "ОСК", МАИ и другие.

Знакомясь с экспозицией "Умный город", Денис Мантуров отметил комплексные инновационные решения X5 Retail Group для розничной торговли, включающие отслеживание товара с помощью rfid-технологий, использование компьютерного зрения, системы мониторинга товара на полке (умная полка), электронные ценники. По мнению руководства компании, комплексное использование этих технологий может сыграть важную роль как в автоматизации сквозных процессов, так и в решении конкретных задач по снижению потерь, контролю сроков годности и улучшению покупательского опыта.

Кроме того, Денису Мантурову продемонстрировали статическую экспозицию воздушных судов, где были представлены вертолеты "ВТР-500", "Ансат VIP" и самолет "Л 410 УВП-Е20", а также летную программу авиационной техники и соревнования Чемпионата России по аквабайку.

Также в рамках Гидроавиасалон-2018 в присутствие Министра состоялись подписания ряда документов, таких как: cоглашение между ООО "Аэропрактика" и ООО АК "РусАвиа" на поставку первых серийных Самолетов Т-500; соглашение между ПАО "ГТЛК" и ООО "Авиапредприятие "Северсталь" о намерениях по передаче в финансовый лизинг 4-х воздушных судов SSJ-100 в 2018-2019 гг.; договор финансовой аренды/лизинг вертолета Ми-8 между ПАО "ГТЛК" и Авиакомпания "ПАНХ"; соглашение о намерениях по разработке и использованию программного обеспечения по контролю за парком воздушных судов ПАО "ГТЛК"; соглашение между АО "Уральский завод гражданской авиации" и ФГУП "ЦИАМ им. П.И. Баранова" о стратегическом партнерстве в области создания авиационных поршневых двигателей"; договор между АО "ИМЦ Концерна "Вега" и ООО "Остек-Электро" на эксклюзивную поставку радиопоглощающего материала для антенных измерений и испытаний на ЭМС.

Деловая программа Гидроавиасалона в этом году стала наиболее насыщенной и разнообразной. В нее вошли такие новые направления как "Создание и эксплуатация беспилотных и роботизированных систем" и "Программно-аппаратные комплексы и цифровые платформы". Была представлена и прошла тестирование инженерная платформа "ИнтеллектПро". Кроме того, в ходе выставки представили свое видение цифровой трансформации авиационной промышленности более 120 экспертов. За четыре дня работы были подписаны соглашения более, чем на 100 млрд. рублей.

Из нововведений, Гидроавиасалон-2018 стал самым спортивным мероприятием. Впервые состоялись полеты в рамках отборочного этапа соревнований по высшему пилотажу "Кубок МАКС". Также в дни работы выставки прошли этап Детского дивизиона Национальной парусной лиги и соревнования в рамках Чемпионата России по аквабайку в награждении победителей которого принял участие Денис Мантуров.

"Дорогие друзья! Я хочу всех Вас поблагодарить, что у Вас было время, желание вместе потрудиться, поработать над общими задачами. Я надеюсь, что это Вас мотивирует и в будущем на решение комплексных задач. Хочу поблагодарить Вас и поздравить!", - сказал Министр.