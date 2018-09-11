Войти
11.09.2018
ЦЭРС ИНЭС

Рост рынка беспилотников открывает дополнительные возможности для диверсификации предприятий ОПК - Гутенев

451
0
0
БПЛА
БПЛА.
Источник: russianspacesystems.ru

В рамках выставки "Гидроавиасалон - 2018" в Геленджике прошло совместное заседание думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ при поддержке Комитета по авиационной промышленности и комиссии по развитию аэронавигационной системы Союза машиностроителей России.

Эксперты обсудили производство и развитие беспилотных авиационных систем в рамках программы диверсификации предприятий ОПК, а также различные аспекты нормативно-правового регулирования в этой сфере. Заседание прошло под председательством главы думской комиссии, первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева.

По словам Гутенева, рынок беспилотных авиационных систем в ближайшие годы будет активно расти, и конкуренты России в лице европейских и американских компаний будут стремиться на нем доминировать.

"По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы мировой объем продаж робототехнических и беспилотных систем вырастет на 20 процентов", - отметил Владимир Гутенев. Эксперт особо подчеркнул, что этот позитивный тренд характерен для беспилотных систем не только военного, но и гражданского назначения. Это значит, что для предприятий оборонно-промышленного комплекса открываются дополнительные возможности в части диверсификации производства.

Вице-президент ПАО "ОАК" по инновациям, генеральный конструктор корпорации Сергей Коротков считает, что беспилотные летательные аппараты (БЛА) - это новое перспективное направление развития авиационной техники. Возможности его применения в военной и гражданской сфере чрезвычайно широки. Коротков сообщил, что ОАК совместно с Научно-исследовательским центром имени Н.Е. Жуковского готовит концепцию развития беспилотной авиации в России. В частности, прорабатывается проект создания беспилотной транспортной систему, которая решила бы многие проблемы регионов Дальнего Востока, Сибири и Арктики.

"Авиация в нашей стране развивается мгновенно, и сейчас у нас на борту стоят системы, о которых пять лет назад мы даже не мечтали", - поделился с участниками заседания Герой России, генеральный конструктор ОАО "Камов" Сергей Михеев. Он уверен, что развитие беспилотников будет происходить столь же бурно. "Создание беспилотной техники - естественный путь развития авиации, - считает Михеев. - Разработка новейших технологий, связанных с навигационной системой, управлениями полетов, другими формами, применение нашей авиацией новых радиотехнических систем открывают самые широкие возможности".

В ближайшее время прогнозируется взрывной рост применения и производства беспилотных летательных аппаратов и систем на их основе. Эксперты пришли к выводу, что необходимо создать координирующий органа федерального уровня, который отвечал бы за научно-техническое развитие, разработку и производство беспилотных авиационных систем, а также за формирование среды, благоприятной для их развития и использования. Создание такого органа могло бы ускорить темпы промышленного производства беспилотных авиационных систем и диверсификации авиационной промышленности.

По мнению участников заседания, в рамках авиапрома должна быть сформирована специальная подотрасль беспилотной техники.

Подводя итоги дискуссии, Владимир Гутенев отметил, что развитие беспилотной авиации определяется движением экономики страны к новому промышленному укладу. Он обратил внимание на то, что нужно сформировать единую государственную техническую политику в области производства беспилотных летательных аппаратов на новых принципах, а также оперативно подготовить нормативную базу для обеспечения производства, сертификации беспилотных авиационных систем, их применения в интересах экономики страны, безопасного использования беспилотниками общего воздушного пространства c пилотируемыми летательными аппаратами.

10.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦЭРС ИНЭС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ГосОрВД
Камов
ОАК
СМР
Персоны
Гутенёв Владимир
Проекты
Арктика
БПЛА
Робот
Похожие новости
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
06.07.2017
"Оборонка уже давно отошла от пропасти"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.09 21:17
  • 7400
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.09 20:57
  • 8
МРК "Каракурт" оснастят китайскими двигателями?
  • 11.09 20:52
  • 14
Турбореактивная унификация: получит ли Су-30 двигатели от Су-35
  • 11.09 20:28
  • 7
ОДК на выставке "Гидроавиасалон-2018" презентовала проект ремоторизации самолета-амфибии Бе-200
  • 11.09 20:26
  • 8
National Review (США): Предвосхищая следующий рискованный ход Путина
  • 11.09 20:11
  • 18
Нацистский стелс-истребитель: история Ho 229
  • 11.09 20:11
  • 7
Российские ученые создали двигатель для кубсатов на 40%-ном растворе спирта
  • 11.09 19:42
  • 3
Охотники за подлодками. Зачем Россия возрождает самолеты-амфибии А-40
  • 11.09 16:46
  • 12
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
  • 11.09 16:42
  • 7
Новый серийный Бе-200ЧС передан МЧС России
  • 11.09 16:15
  • 5
Летный образец многоцелевого вертолета Ка-62 прилетел на ВЭФ
  • 11.09 13:45
  • 1
ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" на "Гидроавиасалоне-2018 подписало контракт на поставку десяти Бе-200ЧС в США
  • 11.09 08:31
  • 4
ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" на "Гидроавиасалоне-2018 подписало контракт на поставку пяти Бе-200ЧС в Чили
  • 11.09 08:08
  • 1
Битва за море. Чем Украина может ответить на атаку России в Азовском море
  • 11.09 08:05
  • 3
От Крыма до Азова: цена бездеятельности