"Аэрофлот" намерен купить еще 100 "Суперджетов" - СМИ
Самолет SSJ-100 в раскраске "Аэрофлота".
Источник: Марина Лысцева/fotografersha.livejournal.com
В рамках создания региональных авиационных "хабов" компания "Аэрофлот" намерена заключить контракт на поставку 100 пассажирских лайнеров SSJ-100 "Сухой Суперджет-100". Об этом пишут 9 сентября "Ведомости".
По данным источников издания, соглашение между авиакомпанией и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) может быть подписано уже в понедельник, 10 сентября.
Отмечается, что на сегодняшний день в парке "Аэрофлота" 49 "Суперджетов", поставка еще одного должна состояться до конца 2018 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор авиакомпании "Якутия" Ольга Федорова заявила, что пассажиры перевозчика вынуждены страдать от задержек рейсов авиакомпании из-за частых поломок и долгого ремонта самолетов "Сухой Суперджет".
10.09.2018
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