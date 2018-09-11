Войти
11.09.2018
Вестник Мордовии

Сирия: в битве за Итлиб примет участие российский "универсальный солдат"

915
0
0

Фото:twitter.com/MathieuMorant

Среди бронетехники, которую правительственные войска сосредотачивают в районе Итлиба, замечен редкий в Сирии "зверь" - БМР-1К российского производства.

Данный бронеобъект, по мнению специалистов, является "универсальным солдатом". Он может выполнять разведывательные задачи, для этого на борту имеется специальное оборудование, например РЛС для обнаружения таких наземных целей как танки, БМП, БТРы и пехота. Экипаж- 6 бойцов.

Кроме этого, при необходимости машина сама может уничтожать вражеские цели. Для этого ее вооружили 73-мм пушкой "Гром" и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ.

По остальным характеристикам она равна БМП-1. Вес - чуть больше 13 тонн. 300-сильный двигатель разгоняет машину до 65 км/ч. Запас хода - 600 км.

Дмитрий Лемешко

09.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
БМП-1
Похожие новости
11.09.2018
"Уралвагонзавод" сообщил о скором завершении испытаний модернизированной БМП-1 "Басурманин"
10.09.2018
Начнется ли распад Украины
03.09.2018
Глубокое разочарование: украинские БТР-94 раскритиковали в Ираке
31.08.2018
Щупальца "Спрута". Зачем Россия возвращает в строй плавающие танки
30.08.2018
БМП-1 "Берег" против БМП-1АМ "Басурманин": что круче?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.09 21:17
  • 7400
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.09 20:57
  • 8
МРК "Каракурт" оснастят китайскими двигателями?
  • 11.09 20:52
  • 14
Турбореактивная унификация: получит ли Су-30 двигатели от Су-35
  • 11.09 20:28
  • 7
ОДК на выставке "Гидроавиасалон-2018" презентовала проект ремоторизации самолета-амфибии Бе-200
  • 11.09 20:26
  • 8
National Review (США): Предвосхищая следующий рискованный ход Путина
  • 11.09 20:11
  • 18
Нацистский стелс-истребитель: история Ho 229
  • 11.09 20:11
  • 7
Российские ученые создали двигатель для кубсатов на 40%-ном растворе спирта
  • 11.09 19:42
  • 3
Охотники за подлодками. Зачем Россия возрождает самолеты-амфибии А-40
  • 11.09 16:46
  • 12
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
  • 11.09 16:42
  • 7
Новый серийный Бе-200ЧС передан МЧС России
  • 11.09 16:15
  • 5
Летный образец многоцелевого вертолета Ка-62 прилетел на ВЭФ
  • 11.09 13:45
  • 1
ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" на "Гидроавиасалоне-2018 подписало контракт на поставку десяти Бе-200ЧС в США
  • 11.09 08:31
  • 4
ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" на "Гидроавиасалоне-2018 подписало контракт на поставку пяти Бе-200ЧС в Чили
  • 11.09 08:08
  • 1
Битва за море. Чем Украина может ответить на атаку России в Азовском море
  • 11.09 08:05
  • 3
От Крыма до Азова: цена бездеятельности