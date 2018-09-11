Сирия: в битве за Итлиб примет участие российский "универсальный солдат"

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Среди бронетехники, которую правительственные войска сосредотачивают в районе Итлиба, замечен редкий в Сирии "зверь" - БМР-1К российского производства.

Данный бронеобъект, по мнению специалистов, является "универсальным солдатом". Он может выполнять разведывательные задачи, для этого на борту имеется специальное оборудование, например РЛС для обнаружения таких наземных целей как танки, БМП, БТРы и пехота. Экипаж- 6 бойцов.

Кроме этого, при необходимости машина сама может уничтожать вражеские цели. Для этого ее вооружили 73-мм пушкой "Гром" и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ.

По остальным характеристикам она равна БМП-1. Вес - чуть больше 13 тонн. 300-сильный двигатель разгоняет машину до 65 км/ч. Запас хода - 600 км.

Дмитрий Лемешко