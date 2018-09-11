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11.09.2018
Lenta.ru

Под космодромом Восточный обнаружили пустоты

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник: Игорь Агеенко / РИА Новости

Под железобетонным основанием стартового комплекса для ракет-носителей "Союз-2" на космодроме Восточный обнаружили пустоты. "Роскосмос" поручил их срочно устранить, ремонт обойдется в 4,57 миллиона рублей. Такие данные размещены на сайте госзакупок.

Договор на осуществление работ заключен с компанией "Адонис", зарегистрированной в Благовещенске.

Как отмечает источник ТАСС, оценка состояния платформы проводилась в июле.

Стартовый комплекс космодрома был построен в 2012-2016 годах под ракеты "Союз-2". Первый запуск прошел в апреле 2016-го.

Восточный — первый гражданский космодром России, расположен в Амурской области. Его строительство началось в 2012 году, оно сопровождалось скандалами, связанными с выявлением хищений, а также массовыми забастовками и голодовками рабочих из-за задержек зарплаты.

10.09.2018
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Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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