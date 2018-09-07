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07.09.2018
Интерфакс-АВН

К 2021 году в России могут разработать грузовой робот-самолет

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Первый опытный образец беспилотного летательного аппарата "Орион" разработки ООО "Группа "Кронштадт".
Первый опытный образец беспилотного летательного аппарата "Орион" разработки ООО "Группа "Кронштадт".
Источник: ООО "Группа "Кронштадт"

Проект системы беспилотных воздушных грузоперевозок представят экспертам Минпромторга

Геленджик (Краснодарский край). 6 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Грузовой робот-самолет может в течение трех лет появиться в России, сообщил "Интерфаксу" директор Центра перспективных исследований группы "Кронштадт" Владимир Воронов.

"Самолет-демонстратор можно сделать в течение трех лет. Это могут быть любые самолеты, от Ан-2 до Cessna-Caravan, это вопрос заинтересованности партнеров", - сказал В.Воронов "Интерфаксу" в кулуарах выставки "Гидроавиасалон-2018".

По его словам, проект предназначен в первую очередь для регионов с неразвитой дорожной сетью или сезонными ограничениями движения, таких как Дальний Восток, Арктика и Сибирь.

Для демонстрации проекта могут быть созданы пилотные зоны, однако в рамках действующего законодательства для этого потребуется временное ограничение на полеты других воздушных судов, отметил В.Воронов, поэтому для полноценного функционирования системы беспилотных воздушных перевозок потребуется изменение нормативной базы. В целом на полную реализацию проекта может уйти от шести до десяти лет.

Кроме этого проект нуждается, "в серьезной финансовой поддержке", подчеркнул В.Воронов. Для решения этого вопроса, "Кронштадт" планирует презентовать в рамках выставки проект экспертам Минпромторга, который может принять решение о финансировании проекта.

06.09.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Ан-2
Компании
Textron
Кронштадт
Минпромторг РФ
Проекты
Арктика
Робот
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