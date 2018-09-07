Войти
07.09.2018
РИА Новости

На самолет-амфибию Бе-200 могут поставить новый украинский двигатель

296
0
0
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС.
Источник: © РИА Новости / Сергей Субботин

ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 6 сен - РИА Новости. Производитель самолета-амфибии Бе-200, ТАНТК имени Бериева предложит заказчикам две версии воздушного судна - с российско-французским двигателем SaM146 и украинским Д-436, в будущем может оснастить самолет модернизированной украинской силовой установкой, заявил гендиректор компании Юрий Грудинин.

"Бе-200 будет предложен в двух версиях, с двумя силовыми установками - SaM146 и Д-436", - сказал Грудинин на конференции в рамках "Гидроавиасалона-2018". По его словам, эксплуатанты сами смогут выбирать конфигурацию самолета-амфибии.

Грудинин отметил, что ТАНТК рассматривает потенциальную возможность оснащения Бе-200 модернизированным двигателем Д436-148. "Наше сотрудничество с "Мотор Сич" продолжается", - добавил гендиректор предприятия.

Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок. В настоящий момент на Бе-200 установлен двигатель Д-436ТП производства украинского АО "Мотор Сич". Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) планирует к концу 2020 года завершить ремоторизацию самолета, установив на него российско-французские SaM146 производства НПО "Сатурн".

XII Международная выставка "Гидроавиасалон-2018" проходит в Геленджике. Она продлится до 9 сентября.

06.09.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
SaM-146
Бе-200
Д-436
Д-436Т
Компании
Мотор Сич
ОДК УК
Сатурн НПО
ТАНТК им. Бериева
Проекты
2020-й год
Похожие новости
23.05.2018
Делай SaM
28.08.2014
Бе-200 прописали антикризисную ремоторизацию
12.08.2014
Столпы нашего моторостроения
26.12.2011
Сделаем двигатели для экранопланов, если будут деньги - директор НПО "Сатурн" Илья Федоров
29.04.2010
Пресс-конференция руководителя ММПП "Салют" Ю.Елисеева
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.09 05:40
  • 1
Денис Мантуров: руководителей некоторых предприятий приходится подталкивать к диверсификации
  • 07.09 04:54
  • 27
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 07.09 04:51
  • 12
ВМФ РФ получит новые реактивные самолеты-амфибии
  • 07.09 03:56
  • 42
Летающая броня: почему новый вертолет для ВДВ назвали боевой машиной
  • 07.09 03:51
  • 1621
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.09 03:03
  • 45
"Арматам" дали ход
  • 07.09 02:44
  • 16
Раскрыты характеристики и цена пассажирской версии Ту-160
  • 07.09 00:20
  • 11
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 06.09 23:48
  • 63
Смертельно опасный "Новичок"
  • 06.09 22:37
  • 2
"Туполев" завершает предпроектные работы по сверхзвуковому лайнеру
  • 06.09 22:23
  • 3
"Китайский SpaceX" запустил сразу три спутника
  • 06.09 22:04
  • 10
2000 украинских ПТУР способны сжечь все танки республик Донбасса
  • 06.09 21:12
  • 28
Комплекс неуязвимости: обновленная "Арена-Э" усилит защиту Т-72 и Т-90
  • 06.09 20:00
  • 16445
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 19:51
  • 66
Феникс (Китай): Россия намерена купить у Китая три образца военной техники