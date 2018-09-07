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07.09.2018
ТАСС

Главком ВМФ России проинспектировал ход учений ВКС и флота в Средиземном море

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Владимир Королев
Владимир Королев.
Источник: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Королев отметил, что в ходе учений подразделения Минобороны отрабатывают новые способы взаимодействия сил в море

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 6 сентября. /ТАСС/. Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Владимир Королев прибыл в Сирию и проинспектировал ход совместных учений флота, Военно-морской авиации и Воздушно-космических сил (ВКС), которые проходят в Средиземном море.

"Учение межвидовой группировки Военно-морского флота и Воздушно-космических сил РФ проходит в соответствии с планом", - сказал Королев.

Адмирал отметил, что в ходе учений подразделения Минобороны РФ отрабатывают новые способы взаимодействия сил в море.

Как сообщалось ранее, межвидовое учение группировки войск ВМФ и ВКС России в Средиземном море проходит с 1 по 8 сентября впервые в новейшей истории России. Учебные задачи отрабатывают 26 боевых кораблей и судов Военно-морского флота, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата. В рамках маневров планируется провести практические ракетные стрельбы.

06.09.2018
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принадлежат ТАСС
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