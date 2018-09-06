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06.09.2018
Интерфакс-АВН

В Минобороны РФ объяснили создание военно-политического управления необходимостью защиты в информационной войне

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Генерал Андрей Картаполов. Архивное фото
Генерал Андрей Картаполов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Вадим Савицкий

Москва. 5 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Создание новой военно-политической системы работы с военнослужащими обусловлено информационной войной против России, заявил заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов.

"Сегодня мы видим абсолютно неприкрытую информационную войну, причем циничную откровенно, которая ведется на всех фронтах против нашей страны. И мы должны защищаться", - сказал А.Картаполов в среду на первой встрече с журналистами в новой должности.

По его словам, "оголтелая пропаганда, абсолютная ложь по многим позициям, неприятие и замалчивание нашей точки зрения - это все изменяет политическое сознание общества, а в современных условиях изменения политического сознания могут привести к очень серьезным последствиям".

Результаты такого воздействия можно увидеть, посмотрев на ряд соседних государств, добавил генерал-полковник.

Он отметил, что военно-политические органы в Вооруженных силах формируются в соответствии с решением Верховного главнокомандующего, потому что на сегодняшний день возникла абсолютно острая потребность именно в такой работе.

"Необходимость информационной защиты Вооруженных сил, личного состава прежде всего, и формирования у них устойчивого убеждения необходимости и важности служения Отечеству на традиционных наших принципах - это и есть одна из причин, почему было принято это решение", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что в первую очередь военно-политическая работа направлена на личный состав - солдат, матросов, офицеров.

По словам замглавы военного ведомства, одной из важнейших задач Главного управления стала и работа с молодежью.

Главное военно-политическое управление Вооруженных сил РФ создано указом президента России. До назначения должность главы управления А.Картаполов с ноября 2015 года занимал должность командующего войсками Западного военного округа, командовал российской группировкой войск в Сирии (с декабря 2016 г. по март 2017 г.).

В начале сентября А.Картаполов сообщал, что формирование новой системы военно-политической работы с военнослужащими пройдет в три этапа.

"На первом этапе - до 1 октября 2018 года - сформировать Главное военно-политическое управление ВС РФ в составе семи управлений, одной службы (военно-геральдической) и одного направления (воинской дисциплины и профилактики правонарушений) за счет переформирования Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил", - сказал он на лекции в Военном университете.

Он отметил, что для эффективной реализации возложенных задач в Главное военно-политическое управление должны войти также департамент культуры Минобороны, Военный университет и Управление по работе с обращениями граждан Минобороны.

"На втором этапе - до 1 декабря 2018 года - для качественного выполнения задач военно-политической работы в соединениях, воинских частях и подразделениях предлагается выстроить структуру военно-политических органов на всех уровнях до воинской части", - рассказал А.Картаполов.

По его словам, на третьем этапе - до 1 марта 2019 года - необходимо будет организовать подготовку кадров для военно-политических органов в Военном университете, а также в военно-учебных заведениях видов и родов войск Вооруженных сил.

05.09.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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