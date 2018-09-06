Войти
06.09.2018
Lenta.ru

"Адмиралу Кузнецову" заменили украинские котлы

105
0
0
Адмирал Кузнецов
Авианесущий крейсер проекта 11435 "Адмирал Кузнецов".
Источник: Василий Максимов / "Коммерсантъ"

Единственный российский авианосец (тяжелый авианесущий крейсер) проекта 11435 "Адмирал Кузнецов" получил высоконапорные паровые котлы КВГ-4 российского производства. Агрегаты изготовили и доставили на 35-й судоремонтный завод весной-летом 2018 года, в настоящее время оборудование монтируют на корабль. Об этом сообщили Mil.Press FlotProm компетентные источники.

По словам источника в военных кругах, ресурс восьми котлов КВГ-4 составит 25 лет. Также собеседник издания добавил, что военные отказались от существенной модернизации агрегатов. Представитель Северного флота на условиях анонимности сообщил, что монтаж котлов на корабль совместят с процедурой докования.

Изначально "Адмирал Кузнецов" получил паровые котлы, произведенные Черноморским судостроительным заводом в Николаеве (Украина). Высоконапорный вертикальный водотрубный паровой котел с естественной циркуляцией и турбокомпрессорным дутьем в топку типа КВГ-4 создан "Специальным КБ котлостроения" (Санкт-Петербург).

В марте "Адмирал Кузнецов" возглавил составленный The National Interest рейтинг худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду. С такой оценкой не согласились военные и эксперты. Позднее доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга Константин Сивков посчитал единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" привязанным к берегу убожеством.

Из семи авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 "Кречет", созданных в СССР, к настоящему времени в боевом состоянии осталось лишь три. "Киев" и "Минск" проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. "Новороссийск" распилен на металлолом в Южной Корее. "Ульяновск" разобран еще на стапеле. "Адмирала Горшкова" приобрела Индия, где модернизируется в Vikramaditya — будущий флагман ВМС страны. "Варяг" продан Китаю, где после переоборудования получил название Liaoning. У России остался только "Адмирал Кузнецов".

05.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Украина
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Кузнецов
Система наблюдения "Ратник"
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
СФ
Похожие новости
31.07.2013
Авианосцы амбиций
30.07.2018
Ударная сила корабельной авиации
26.07.2018
Глава "Звездочки": "научим" работать вместе новые системы "Адмирала Кузнецова"
06.07.2018
Создателя "Адмирала Кузнецова" ликвидируют
04.06.2018
Северный флот отметит 285 лет со дня создания
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.09 01:35
  • 24
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 06.09 00:15
  • 7
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 05.09 23:23
  • 24
Комплекс неуязвимости: обновленная "Арена-Э" усилит защиту Т-72 и Т-90
  • 05.09 22:29
  • 39
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 05.09 22:16
  • 11
Истребитель вертикального взлета. Самолет будущего или хорошо забытое прошлое?
  • 05.09 22:14
  • 51
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 05.09 21:46
  • 45
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 05.09 21:16
  • 1
Boeing ведет переговоры о приобретении бразильской компании Embraer
  • 05.09 21:07
  • 2
Шевели винтами: зачем ВДВ машина, как у американцев
  • 05.09 21:04
  • 25
"Арматам" дали ход
  • 05.09 20:53
  • 64
Феникс (Китай): Россия намерена купить у Китая три образца военной техники
  • 05.09 20:35
  • 8
Адмирал рассказал, почему России не нужны вертолетоносцы
  • 05.09 20:13
  • 37
Столичный завод, выпустивший «Буран», разворовали за полгода
  • 05.09 19:50
  • 5
Настроились на "Позитив": военные корабли получат современные РЛК
  • 05.09 18:37
  • 1
"Адмирал Кузнецов" получил российские котлы