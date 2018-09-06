ВМФ получит фрегаты "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков" до конца 2022 года

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Третий и четвертый фрегаты проекта 22350 "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков" будут переданы ВМФ РФ в срок - до конца 2021 и 2022 годов соответственно, сообщил РИА Новости в среду генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" вошел в боевой состав ВМФ в июле этого года. Второй фрегат "Адмирал Касатонов" выходит на испытания и будет передан флоту в 2019 году.

"Следующие два фрегата должны быть переданы флоту в срок, то есть до конца 2021 и 2022 годов соответственно", - сказал Пономарев.

Он подчеркнул, что проблема с энергетической установкой решена и в 2019 году "Северная верфь" получит от "Сатурна" первые газотурбинные установки, которые раньше производились на Украине.