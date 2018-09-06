"Китайский кошмар". Чем российский истребитель Су-35 "напугал" США

ТАСС — об американском "интересе" к боевому самолету Су-35, который Китай закупает у России, и о возможностях этой сверхманевренной многофункциональной машины

Американское издание The National Interest (NI) назвало поступивший на вооружение китайских ВВС российский многоцелевой истребитель Су-35 "головной болью и ночным кошмаром" для авиации США в Азиатском регионе. Купленные у России самолеты Су-35 укрепят силы Китая в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе. По мнению издания, эти машины могут сыграть решающую роль "в попытках китайцев покорить Тайвань".

Самый боеспособный

По мнению NI, Су-35 (по кодификации НАТО — Flanker-Е+) является одним из самых боеспособных истребителей в распоряжении китайской армии. Сверхманевренный истребитель разработки ОКБ Сухого относится к поколению 4++. Это, в свою очередь, указывает на то, что по совокупности характеристик российский Су-35 максимально приближен к истребителю пятого поколения, за исключением наличия у него стелс-технологии и активной фазированной антенной решетки (АФАР).

Необходимо отметить, что технологии АФАР уже широко используются при создании бортовых радиолокационных станций современных истребителей, в частности МиГ-35. Станция дает возможность одновременно сопровождать большое количество целей за счет электронного управления положением луча. Она способна обнаруживать и захватывать противника на воде, суше и в воздухе, распознавать его класс, тип и размер, решать навигационные задачи и наводить высокоточное оружие.

Истребитель Су-35 © Богдан Руденко/Минобороны России

Самое главное, отмечает заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов, самолет Су-35 получился достаточно многофункциональным. "Это возможность применения широкого спектра современного вооружения, в том числе одновременно с использованием старых ударных сил и средств, которые имеются на вооружении практически любого государства", — говорит он, уточняя, что это неуправляемые бомбы и ракеты, управляемые системы ракет, причем как с головками самонаведения радиолокационными, так и с инфракрасными.

Этот носитель (платформа, как мы говорим) способен нести на своем борту две-четыре ракеты противокорабельного назначения или ударные ракеты управляемого характера или координируемые бомбы по наземным целям. Вот в чем еще многофункциональность заключается — в широком диапазоне средств поражения. А это значит, что он днем и ночью в сложных метеоусловиях и крайне малой видимости способен нанести поражение объектам противника Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор

И это, по мнению Попова, "ставит в ступор некоторых аналитиков Запада, а тем более мы даем третьей стороне эти возможности Су-35". "Они боятся, что у них (в Китае) есть массовая возможность противодействовать силам и средствам США", — подчеркивает летчик.

По данным открытых источников, на вооружении ВВС Китая:

120 бомбардировщиков (H-6 с модификациями, изначально — копия советского Ту-16);

820 истребителей (Су-27СК, Су-27УБК, Су-30МКК российского производства; "Шэньян" J-11A, J-11В, J-11BS — копии Су-27СК; "Сиань" JH-7, J-7, J-8 и легкий истребитель J-10);

свыше 500 штурмовиков ("Наньчан" Q-5 модификаций J, K и L — глубокая модернизация лицензионной копии МиГ-19);

более 330 транспортных самолетов (в том числе российские Ил-76);

11 заправщиков (H-6U и Ил-78 советского производства);

более 950 учебных самолетов и свыше 70 вертолетов.

К настоящему времени уже официально поступил на вооружение, став передовым истребителем наряду с американским F-22, самолет пятого поколения J-20, выполненный с применением технологий радиолокационной малозаметности (стелс). Эта машина совершила свой первый испытательный полет в 2011 году, а в марте 2017-го иностранные СМИ сообщили, что истребитель был принят на вооружение ВВС страны.

Истребитель J-20 © EPA-EFE/YhC

Большая часть тактико-технических характеристик новинки держится в секрете. По данным из открытых источников, на прототипах были установлены российские двигатели серии АЛ-31Ф, однако в перспективе Китай намерен заменить их собственным аналогом — WS-15. Кстати, контракт на поставку 140 авиадвигателей АЛ-31Ф Москва и Пекин подписали еще в 2012 году. Сумма сделки, по некоторым данным, составила $700 млн.

Также известно, что J-20 имеет большое количество похожих и полностью скопированных элементов от российского самолета — демонстратора технологий — "проект МиГ 1.44" и американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35.

В настоящее время в Китае параллельно ведется разработка другого истребителя пятого поколения — J-31. Его прототип совершил первый полет в июне 2012 года. Самолет разработан AVIC (Китайской авиастроительной корпорацией) также с применением стелс-технологии. Разработчики неоднократно заявляли, что J-31 предназначен для поставок на экспорт и, по их оценкам, сможет составить достойную конкуренцию американскому F-35. Но пока это все планы.

Истребитель J-31 © AP Photo/Xinhua, Liu Dawei

Су-35 относится к категории наиболее мощно вооруженных истребителей в мире. В России его ввели в эксплуатацию в 2014 году, и на сегодняшний день в армии их около 70 единиц.

Су-35 — глубокая модернизация истребителя Су-27, находящегося в эксплуатации российской армии еще с середины 1980-х годов. Однако в нем значительно повышена эффективность боевого применения по воздушным, наземным и морским целям. Как отмечают разработчики, в конструкции "35-го" применены самые удачные технические решения, отработанные ранее на самолетах семейства Су-27 и Су-30.

В издании NI говорится, что помимо всего прочего истребители Су-35 получат возможность использовать дальнобойную ракету класса "воздух — воздух" PL-15. Она сможет поражать цели на расстоянии до 300 км, что "делает американские самолеты-заправщики и авиационные комплексы радиолокационного обнаружения и наведения (AWACS) прекрасными целями". А именно они имеют решающее значение для проведения операций ВВС США в данном регионе, отмечают американские журналисты.

Боевая нагрузка Су-35 — восемь тонн. Количество узлов подвески для крепления высокоточных ракет и авиабомб — 12, еще два — для размещения контейнеров РЭБ. В состав вооружения входит целый набор управляемых ракет типа "воздух — воздух" и "воздух — поверхность", а также неуправляемые ракеты и авиабомбы различных калибров. Истребитель также оснащен пушкой калибра 30 мм.

Истребители Су-35 ВВС Китая © Liu Rui/Xinhua via AP

Генерал Попов подчеркивает, что на Су-35 стоит хороший прицельно-навигационный комплекс, который обеспечивает точные характеристики по наведению на цель и по маршруту.

Комплекс одновременно может использовать ГЛОНАСС и GPS для корректировки тех координат, которые заложены в машину программным способом и которые можно в полете оперативно уточнять. От этого зависят точные характеристики пусков ракет и сбросов авиационных бомб Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор

За счет этого, по мнению летчика, существенно поднимаются характеристики именно неуправляемого оружия — старых боеприпасов, которых на вооружении большое количество и большая номенклатура. "А использовать их со многих современных самолетов и вертолетов США проблематично, — говорит Попов. — Наши платформы (истребители) способны, они к этому предрасположены. А значит, коэффициент экономичности — применение данных самолетов в реальных боевых условиях. Экономический подход — цена-качество".

Самый сверхманевренный

Отличительными особенностями Су-35 являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, новая радиолокационная станция (РЛС) с большой дальностью обнаружения воздушных целей и увеличенным числом одновременно сопровождаемых обстреливаемых целей, двигатели увеличенной мощности с управляемым вектором тяги (УВТ).

УВТ работает на самолете всегда. Единственное, есть специальный режим сверхманевренности, где снимаются ограничения по углу атаки и Су-35 может выходить на любые значения, вплоть до +/- 180 градусов Сергей Богдан, летчик-испытатель компании "Сухой", Герой России

Двигатель АЛ-41Ф-1С позволяет развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа. Стоит отметить, что этот опытный турбореактивный двигатель выполняет функцию силовой установки первого этапа и для российского истребителя пятого поколения Су-57 (известного как Т-50, ПАК ФА). Кстати, стало известно, что такие же двигатели получат и истребители Су-30СМ в результате модернизации.

Что касается режимов устойчивости и управляемости, маневренности, аэродинамики Су-35, как рассказал на авиасалоне Dubai Airshow 2017 в интервью ТАСС летчик-испытатель Сергей Богдан, то здесь им все пройдено и постигнуто "от и до". "Но что касается боевых режимов, там есть много специфики. Я много ими занимался, но не все тестировал. Это просто физически невозможно — все успеть, поскольку самолет летает на разных базах. Есть отдельные режимы, с которыми я знаком не по полетам, а только по видеоматериалам", — признался он.

Истребитель Су-35 © REUTERS/Pascal Rossignol

Самолет может терять скорость и принимать практически любое положение в пространстве, в любых диапазонах и на любых углах атаки выходить на цель и оставаться устойчивым Сергей Богдан, летчик-испытатель компании "Сухой", Герой России

Говоря о фигурах высшего пилотажа на Су-35, которые летчик-испытатель Богдан выполнял на самолете неоднократно в ходе различных авиашоу, стоит сказать, что все они имеют прикладное значение. "Если, допустим, в ходе воздушного боя за самолетом увязывается неприятель, то в верхней точке возможен быстрый разворот вокруг своей оси, поиск цели и моментальная атака. От самолета, находящегося сзади, сложно уйти в отрыв, а это показывает, как Су-35 может выходить из положения, не теряя устойчивости и управляемости. Он выполняет вираж на 360 градусов для поиска потенциального противника и дальше продолжает свой маневр", — рассказал Богдан.

Су-35 неоднократно вызывал интерес мировых СМИ, его часто сравнивали с западными образцами, в том числе с новейшим американским самолетом пятого поколения F-35 и другим стоящим на вооружении ВВС США F-22 Raptor. Все то же издание NI писало, что в обозримом будущем "производные от превосходного истребителя Су-27", в том числе и Су-35, будут составлять основную часть тактических воздушных арсеналов, а в случае если Су-35 и F-35 встретятся в условиях воздушного боя, то американский истребитель постарается избежать столкновения. F-35 "изменит курс и вызовет F-22 и F-15C", которые лучше подходят для ведения воздушного боя. Если же "подмоги" не будет, то пилотам США придется использовать скрытность самолета и постараться не попасть в пределы видимости потенциального противника, поскольку в условиях дальнего боя F-35 будет уязвим.

Истребитель F-22 Raptor © Lockheed Martin via Getty Images

Кстати, в конце 2017 года стало известно об инциденте, когда американский истребитель F-22 покинул район сближения со штурмовиками Су-25 ВКС РФ в небе над Сирией после появления Су-35. Российский самолет приблизился к "американцу", и испуганный экипаж F-22 стремительно ретировался.

Подготовил Роман Азанов

В материале использованы данные "ТАСС-Досье"