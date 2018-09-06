CNBC: Госдеп прогнозирует рост военного сотрудничества с Индией до $18 млрд в 2019 году

Оно станет одной из ключевых тем повестки переговоров в формате "два плюс два", которые состоятся 6 сентября в Нью-Дели

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Объем сотрудничестве в военной области между США и Индией может достичь $18 млрд в 2019 году по сравнению с почти нулевым показателем в 2008 году. Об этом сообщил во вторник со ссылкой на данные Госдепартамента американский телеканал CNBC.

Он обратился во внешнеполитическое ведомство США в связи с предстоящими 6 сентября в Нью-Дели переговорами в формате "два плюс два" госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Джеймса Мэттиса с их индийскими визави Сушмой Сварадж и Нирмалой Ситараман. Вашингтон рассматривает эти переговоры в качестве "признака углубления стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Индией, а также признака превращения Индии в глобальную державу и гаранта безопасности в регионе" Юго-Восточной Азии, приводит телеканал комментарий официального представителя Госдепа Элены Уайт.

Телеканал в качестве примера успешного военного сотрудничества двух стран приводит информацию американской корпорации Lockheed Martin о договоренности совместно с индийской Tata Advanced Systems, входящей в концерн Tata Group, заняться выпуском крыльев для истребителей F-16. Сборку предполагается наладить на предприятии в индийском Хайдарабаде в 2020 году.

Как обращает внимание телеканал, наиболее острой темой на переговорах в Нью-Дели станет вопрос о поставках новейших российских зенитных ракетных систем С-400 Индии. В конце августа помощник главы Пентагона по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер заявил, что власти США не исключают введения санкционных мер в отношении Индии в случае приобретения у РФ С-400. Он, однако, не взялся говорить о том, "что конкретно произойдет, если Индия продолжит покупку".

Летом 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", вводящий различные дополнительные ограничительные меры против России, Ирана и КНДР. Он также предусматривает применение американских рестрикций против третьих стран, сотрудничающих с оборонным и разведывательным секторами России. Исключения для Индии в США нехотя собирались сделать для того, чтобы не омрачать двусторонние отношения и не вычеркивать эту страну из списка покупателей американского оружия и военной техники.