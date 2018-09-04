Россия и Шри-Ланка заключили соглашение о военном сотрудничестве

Документ был подписан на встрече заместителей глав оборонных ведомств

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россия и Шри-Ланка заключили в понедельник соглашение о военном сотрудничестве между двумя странами. Оно было подписано на встрече заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с первым заместителем министра обороны южноазиатской республики Капилой Вайдяратне, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"3 сентября 2018 года заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу со статс-секретарем - первым заместителем министра обороны Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Капилой Вайдяратне. По завершении переговоров подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка о военном сотрудничестве", - сообщили в российском военном ведомстве.

По словам пресс-службы Минобороны РФ, на встрече обсуждались актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также перспективы их дальнейшего развития.