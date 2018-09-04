Войти
04.09.2018
ТАСС

Россия и Шри-Ланка заключили соглашение о военном сотрудничестве

517
0
0
Александр Фомин
Александр Фомин.
Источник: МО РФ

Документ был подписан на встрече заместителей глав оборонных ведомств

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россия и Шри-Ланка заключили в понедельник соглашение о военном сотрудничестве между двумя странами. Оно было подписано на встрече заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с первым заместителем министра обороны южноазиатской республики Капилой Вайдяратне, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"3 сентября 2018 года заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу со статс-секретарем - первым заместителем министра обороны Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Капилой Вайдяратне. По завершении переговоров подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка о военном сотрудничестве", - сообщили в российском военном ведомстве.

По словам пресс-службы Минобороны РФ, на встрече обсуждались актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также перспективы их дальнейшего развития.

03.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Шри-Ланка
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Похожие новости
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
29.08.2018
МиГ-29 полетит в Африку? Алжир намерен закупить эскадрилью "МиГов"
29.08.2018
Истребитель пошел на второй алжирский круг
24.08.2018
Россия и Алжир обсудили сотрудничество в сфере безопасности
24.08.2018
Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с Бурунди
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.09 14:52
  • 24
У американского F-35 нашли серьезную уязвимость
  • 04.09 14:48
  • 2
Причиной утечки воздуха на МКС оказался российский брак
  • 04.09 14:43
  • 1612
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.09 13:51
  • 1
Су-35 станет седьмым претендентом в конкурсе Минобороны Индии по закупке 114 истребителей
  • 04.09 13:43
  • 3
Проездной заканчивается: "Союз" не повезет астронавтов
  • 04.09 13:42
  • 7
S7 займется производством сверхлегких бизнес-джетов
  • 04.09 13:42
  • 2
Комплекс неуязвимости: обновленная "Арена-Э" усилит защиту Т-72 и Т-90
  • 04.09 13:14
  • 46
"Алмаз-Антей" рассказал о замене С-500
  • 04.09 12:53
  • 7
Дырка в "Союзе" выявила деградацию космической отрасли в России
  • 04.09 12:03
  • 10
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 04.09 11:54
  • 3
На пути к пятому и шестому поколению. Павел Булат.
  • 04.09 09:46
  • 50
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 04.09 09:22
  • 4
Корпорация Boeing победила в тендере ВМС США на палубный беспилотный самолет-заправщик MQ-25A
  • 04.09 08:55
  • 33
Столичный завод, выпустивший «Буран», разворовали за полгода
  • 04.09 08:46
  • 35
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны