Позор Украины: в Сирии научились делать САУ лучше, чем фейковая "Богдана"

Фото: twitter.com/DPRKJones, twitter.com/MathieuMorant

Как и ожидали многие военные эксперты, украинская 155-мм "Богдана" оказалась САУ "на один раз" - всего лишь для парада. Сейчас в Незалежной о ней уже никто не помнит. "Чудо-оружие" будет теперь ржаветь где-нибудь под Харьковом, как его собрат по нелегкой доле - выпущенный в единственном количестве танк "Ятаган".

САУ Богдана. Источник: CC BY 4.0 / Юрій Бірюков / Cropped image /

Промышленный потенциал Украины скатывается к уровню государств третьего мира. Хотя некоторые из таких стран демонстрируют определенные успехи в военной сфере. Например, Сирия. Специалисты отмечают, что местные военные научились делать неплохие колесные самоходки.

Фото: twitter.com/DPRKJones, twitter.com/MathieuMorant

Речь - о четырехосных САУ с 130-мм пушкой М-46. Они выполнены на шасси "Mercedes ACTROS 4140" и имеют бронирование кабины. Техника хорошо себя зарекомендовала за несколько лет войны. Она участвовала во многих важных операциях.

Фото: twitter.com/DPRKJones, twitter.com/MathieuMorant

К тому же, для этих орудий у китайской корпорации Norinco закуплены активно-реактивные снаряды с донным газогенератором, способные поражать цели на дальностях в 44 км.

Дмитрий Лемешко