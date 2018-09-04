Войти
04.09.2018
Вестник Мордовии

Позор Украины: в Сирии научились делать САУ лучше, чем фейковая "Богдана"

562
0
0

Фото: twitter.com/DPRKJones, twitter.com/MathieuMorant

Как и ожидали многие военные эксперты, украинская 155-мм "Богдана" оказалась САУ "на один раз" - всего лишь для парада. Сейчас в Незалежной о ней уже никто не помнит. "Чудо-оружие" будет теперь ржаветь где-нибудь под Харьковом, как его собрат по нелегкой доле - выпущенный в единственном количестве танк "Ятаган".


САУ Богдана.
Источник: CC BY 4.0 / Юрій Бірюков / Cropped image /

Промышленный потенциал Украины скатывается к уровню государств третьего мира. Хотя некоторые из таких стран демонстрируют определенные успехи в военной сфере. Например, Сирия. Специалисты отмечают, что местные военные научились делать неплохие колесные самоходки.

Фото: twitter.com/DPRKJones, twitter.com/MathieuMorant

Речь - о четырехосных САУ с 130-мм пушкой М-46. Они выполнены на шасси "Mercedes ACTROS 4140" и имеют бронирование кабины. Техника хорошо себя зарекомендовала за несколько лет войны. Она участвовала во многих важных операциях.

Фото: twitter.com/DPRKJones, twitter.com/MathieuMorant

К тому же, для этих орудий у китайской корпорации Norinco закуплены активно-реактивные снаряды с донным газогенератором, способные поражать цели на дальностях в 44 км.


Дмитрий Лемешко

03.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Сирия
Украина
Продукция
M-46
Компании
Norinco
Похожие новости
16.10.2013
Парад китайской бронетехники
13.05.2011
Россия является лидером на рынке вооружений Перу - ЦАМТО
21.10.2010
С орудием на прицепе
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
24.08.2018
Китайские производители военной техники заинтересовались танком Т-90М
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.09 14:52
  • 24
У американского F-35 нашли серьезную уязвимость
  • 04.09 14:48
  • 2
Причиной утечки воздуха на МКС оказался российский брак
  • 04.09 14:43
  • 1612
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.09 13:51
  • 1
Су-35 станет седьмым претендентом в конкурсе Минобороны Индии по закупке 114 истребителей
  • 04.09 13:43
  • 3
Проездной заканчивается: "Союз" не повезет астронавтов
  • 04.09 13:42
  • 7
S7 займется производством сверхлегких бизнес-джетов
  • 04.09 13:42
  • 2
Комплекс неуязвимости: обновленная "Арена-Э" усилит защиту Т-72 и Т-90
  • 04.09 13:14
  • 46
"Алмаз-Антей" рассказал о замене С-500
  • 04.09 12:53
  • 7
Дырка в "Союзе" выявила деградацию космической отрасли в России
  • 04.09 12:03
  • 10
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 04.09 11:54
  • 3
На пути к пятому и шестому поколению. Павел Булат.
  • 04.09 09:46
  • 50
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 04.09 09:22
  • 4
Корпорация Boeing победила в тендере ВМС США на палубный беспилотный самолет-заправщик MQ-25A
  • 04.09 08:55
  • 33
Столичный завод, выпустивший «Буран», разворовали за полгода
  • 04.09 08:46
  • 35
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны