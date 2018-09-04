Глава Минобороны Японии обвинил Россию и Китай в наращивании военной активности в регионе
Гонконг. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай, наращивая военную активность, представляют угрозу для национальной безопасности Японии, заявил японский министр обороны Ицунори Онодэра.
"Мы наблюдаем действия, которые представляют собой нагнетание военной активности на Ближнем Востоке", - подчеркнул, говоря о России, И.Онодэра в понедельник на встрече с руководством сил самообороны Японии.
В качестве подтверждения своих слов министр сослался на самые масштабные со времен "холодной войны" российские военные учения "Восток-2018".
Он также упомянул переброску Россией на южные Курилы современных вооружений, включая ракеты класса "земля-воздух".
Китай, как заявил глава военного ведомства Японии, "высокими темпами совершенствует свою военную мощь и ускоряет военную активность".
"Он (Китай - ИФ) в одностороннем порядке проявляет военную активность в морском и воздушном пространстве вокруг нашей страны. Это вызывает серьезную озабоченность в вопросах обороны государства", - заявил И.Онодера.
Он также отметил, что постоянную угрозу безопасности Японии продолжает представлять Северная Корея.
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