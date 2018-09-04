Россия, Иран, Турция и Дамаск делают все для размежевания вооруженной оппозиции и террористов в Сирии - Лавров

Сирийское правительство имеет полное право ликвидировать террористов на территории страны

Москва. 3 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Москва вместе с Сирией, Турцией и Ираном предпринимает активные конкретные действия для размежевания умеренной оппозиции и террористов, которые находятся в провинции Идлиб, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы сейчас предпринимаем самые активные усилия вместе с турецкими коллегами, вместе с сирийским правительством, с иранцами как участниками астанинского формата, чтобы "на земле" размежевать вооруженных нормальных оппозиционеров от террористов", - отметил С.Лавров, выступая перед студентами МГИМО в понедельник.

При этом он добавил, что этим, прежде всего, занимаются военные.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что "террористам в Сирии не место, и сирийское правительство имеет полное право добиваться их ликвидации на своей территории".

"С этим едва ли кто может спорить", - заключил С.Лавров.