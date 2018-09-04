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04.09.2018
Интерфакс-АВН

Власти Индии собираются довести до сведения США нежелание отказываться от сделки по приобретению российских С-400 - СМИ

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Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

В связи с этим Дели намерен добиваться того, чтобы США вывели страну из-под действия санкций

Дели. 3 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Власти Индии намерены проинформировать администрацию США о планах приобрести у РФ зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, несмотря на санкции Вашингтона против Москвы, сообщает издание "Таймс оф Индиа" со ссылкой на источники в индийском правительстве.

Ожидается, что такое намерение должно быть озвучено во время встречи глав МИД Сушмы Сварадж и Минобороны Индии Нирмалы Ситхамаран с госсекретарем США Майком Помпео и шефом Пентагона Джеймсом Мэттисом 6 сентября в Вашингтоне.

"Индия уже почти заключила соглашение по С-400 с Россией, и мы продолжим работать над ним. О нашей позиции сообщат США", - цитирует издание слова одного из источников.

По информации источников, Индия намерена добиваться того, чтобы США вывели ее из-под действия санкций, которые предусмотрены законом о санкциях CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - "Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций") и которые могут быть теоретически введены против Индии из-за приобретения российского оружия.

Также источники полагают, что Индия и РФ могут объявить о заключении сделки по С-400 до саммита премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина в октябре.

Ранее индонезийское информационное агентство Антара сообщало, что глава Пентагона Джеймс Мэттис намерен по-прежнему убеждать конгресс США не вводить в отношении ряда "стратегических партнеров США" санкции в связи с покупками российского оружия. При этом речь шла об Индонезии, Индии и Вьетнаме.

В конце августа помощник министра обороны США по вопросам Восточной Азии Рэндалл Шрайвер заявил, что возможная покупка Индией С-400 (разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей") по ряду причин "вызывает беспокойство" у США.

При этом он не уточнил, откажется ли правительство США от возможных санкций, которые будут применяться в соответствии с законом о санкциях CAATSA, если Индия все же приобретет российские ЗРС.

03.09.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Вьетнам
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С-400 Триумф
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