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04.09.2018
Интерфакс-АВН

Израиль не намерен ограничивать меры по сдерживанию Ирана территорией Сирии, заявил глава израильского Минобороны

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Самолеты F-15 ВВС Израиля
Самолеты F-15 ВВС Израиля.
Источник: © EPA-EFE/JIM HOLLANDER

Иерусалим. 3 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил на пресс-конференции в Иерусалиме, что израильские власти, в рамках противодействия Ирану, не собираются обращать внимание только на территорию Сирии.

"Конечно, мы отслеживаем все, что происходит в Сирии; и что касается угроз от Ирана, мы не ограничиваем себя лишь сирийской территорией. Нужно прояснить этот момент", - приводит слова министра издание "Джерузалем пост".

Также министру задали вопрос о появившейся ранее в СМИ информации, что Иран передает баллистические ракеты шиитскому ополчению в Ираке.

"Я говорю, что мы будем бороться против любой иранской угрозы, откуда бы она ни исходила", - ответил А.Либерман.

Ранее в МИД Ирана, Ирака, а также в иракском шиитском ополчении "Харакат Хезболла Ан-Нуджаба" опровергали информацию о поставках иранских баллистических в Ирак.

Израильские военные ранее уже совершали удары по позициям Ирана в Сирии.

В свою очередь израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль готов принять меры против установления иранского военного присутствия в Сирии.

03.09.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Израиль
Ирак
Иран
Сирия
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