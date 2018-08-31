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31.08.2018
Известия.ru

Генерал рассказал о "шоке" американцев после испытаний новой российской ракеты

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Айтеч Бижев
Айтеч Бижев.
Источник: rt-online.ru

Успешный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), произведенный 30 августа Военно-космическими силами России, станет "шоком" для США, считает генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель главкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ Айтеч Бижев.

"Аналогов [новой ракеты] в мире нет. Американцы будут в шоке сейчас опять", — сказал он в беседе с порталом iz.ru.

Бижев отметил, что новая ракета постепенно заменит те, которые стоят на вооружении сейчас.

"Есть противоракетная оборона Москвы. Стоят ракеты на боевом дежурстве. Они охраняют столицу и Центральный административно-промышленный район Москвы и Подмосковья от ударов из космоса, с воздуха и т.д. Эта ракета, которая прошла испытание, будет постепенно заменять те ракеты, которые стоят сейчас на вооружении", — сказал он.

Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По словам заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковника Андрея Приходько, ракета "подтвердила заложенные характеристики" и поразила цель "с заданной точностью".

 

30.08.2018
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