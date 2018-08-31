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31.08.2018
Военное обозрение

F-35C официально признан годным для проведения боевых вылетов

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Одна из версий американского самолета пятого поколения F-35, а именно истребитель-бомбардировщик F-35C Lightning II прошла очередной этап испытаний. По заявлению командования ВМС США, так называемый "этап внедрения в крыло авианосца" прошел успешно, передает "Warspot" со ссылкой на сайт Военно-морского института ВМС США.

https://www.youtube.com/channel/UCfC-k7f1Cd-Av-NVpuVPzmQ

Ранее проходили сообщения, что самолеты F-35C Lightning II успешно прошли этап наземных испытаний, а также провели успешные полёты с палубы авианосца. На данном этапе испытаний истребители F-35C действовали вместе с остальным авиакрылом авианосца USS Abraham Lincoln (CVN-72), в результате чего "стали его полноценной частью". Учебные вылеты проходили совместно с с самолётами F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growlers и E-2D Advanced Hawkeye.

В командовании ВМС США отметили, что истребители-бомбардировщики F-35C Lightning II прошли полный этап проверки на совместимость и теперь могут быть задействованы в боевых операциях, хотя ещё не получили статуса начальной боевой готовности.

Напомним, что США выпускает F-35 в трёх версиях: F-35A со стандартными взлётом и посадкой, F-35B с вертикальными взлётом и посадкой, F-35C — взлет с помощью катапульты авианосца и посадка с помощью авиафинишера.

Версия F-35C разрабатывается исключительно для применения на авианосцах ВМС США и Великобритании, но британцы отказались от закупки этой версии, предпочтя ей F-35B с вертикальным взлетом-посадкой.

30.08.2018
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Страны
Великобритания
США
Продукция
E-2D
E2C
EA-18
F-18
F-35
F-35A
F-35B
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Авианосец
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