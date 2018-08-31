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31.08.2018
Военное обозрение

Что известно о масштабных учениях ВМФ РФ в Средиземном море

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В Средиземном море готовятся к началу самых масштабных учений ВМФ РФ за последнее время. Минобороны России сообщает о том, что в маневрах примут участие 25 кораблей и судов различного назначения. Во главе корабельной группы – ракетный крейсер "Маршал Устинов".

Минобороны РФ

Отмечено, что в учениях будут задействованы корабли большинства флотов РФ: Балтийского, Черноморского, Северного, а также Каспийской флотилии.

Также учения связаны и с воздушной составляющей. Она охватит 30 самолётов, среди которых стратегические ракетоносцы Ту-160, истребители Су-33, дальние противолодочные самолёты (ДПЛС) Ту-142МК.

Сценарий масштабных маневров в Средиземном море связан с отработкой комплекса задач по противовоздушной обороне. В оборонном ведомстве сообщают, что также военнослужащие отработают задачи противоповодно-диверсионной обороны. Кроме того, учения будут связаны с противоминной деятельностью.

Учения стартуют в субботу 1 сентября и продлятся до 8 сентября. Из сообщения министерства обороны:

В соответствии с планом подготовки ВС РФ под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва в период с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море будет проведено масштабное учение группировки сил (войск) Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России.

30.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
Су-33
Ту-142
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1164 Атлант
Военные учения
КФ
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