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31.08.2018
Газета.ru

Четвертая пошла: Минобороны испытало противоракету

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Испытания противоракеты
Испытания противоракеты.
Источник: gazeta.ru

ВКС России успешно выполнили пуск новой противоракеты ПРО

Минобороны РФ сообщило о новом успешном тестовом запуске новой ракеты системы ПРО. Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. В этот раз военные хотели посмотреть, подтверждаются ли заложенные в ракету характеристики в деле, и сможет ли она попасть в цель с нужной точностью.

На полигоне Сары-Шаган в казахстанской степи прошли очередные успешные испытания новейшей противоракеты. Как сообщает Министерство обороны России, военные проверяли тактико-технические характеристики ракеты системы ПРО, желая подтвердить способность снаряда поражать цель с необходимой точностью.

По данным департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны, испытуемая система ПРО находится на вооружении российских Воздушно-космических сил (ВКС) и предназначается для отражения ударов с воздуха и из космоса.

Противоракету за 2018 год российские военные испытывали уже трижды - о тестовых запусках сообщалось в феврале, апреле и июле. По словам заместителя командующего объединением ПВО и ПРО ВКС полковника Андрея Приходько, новейшая противоракета по своим характеристикам - точности, дальности и срокам эксплуатации - превосходит все огневые средства, стоящие на вооружении.

По данным Минобороны, элементная база противоракеты, то есть ее электронная начинка, полностью произведена в России. Уже в ближайшее время стоит ожидать серийного производства и поставок этого оружия в войска.

В ходе июльских испытаний военные в пресс-релизе особо подчеркивали высокую скорость противоракеты - она достигает 4 км/сек. По словам корреспондента газеты Минобороны "Красная звезда", когда произошел запуск, никто не сумел заметить ракету "в прозрачно-голубом небе".

По данным российского оборонного ведомства, сейчас в мире отсутствуют аналоги оружия подобного класса. Таким образом, боеголовка условного противника будет гарантированно перехвачена и уничтожена даже на наиболее удаленной дистанции. Модернизированная противоракета "значительно превосходит свою предшественницу" по большей части тактико-технических характеристик.

В России разработка и создание новейших образцов высокоточных вооружений поставлены на широкую ногу. По словам вице-премьера по обороне и безопасности Юрия Борисова,

с 2018 по 2027 годы в российскую армию будут поставлены оружие и техника, превосходящие лучшие аналоги из-за рубежа: стационарный ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат", перспективный комплекс фронтовой авиации - истребитель пятого поколения Т-50 (он же - Су-57), а также высокозащищенный танк Т-14 на единой боевой платформе "Армата".

В конце июля Минобороны России сообщило о завершении разработки комплекса гиперзвуковых боевых блоков "Авангард". В заявлении пресс-службы военного ведомства отмечается, что предприятия российского оборонно-промышленного комплекса начали серийное производство новейшего оружия.

Принципиальным нововведением "Авангарда" является планирующий крылатый боевой блок. Полет "Авангарда" происходит на высоте нескольких десятков километров, при этом движение осуществляется с гиперзвуковой скоростью. Добавим, что "Авангард", по словам разработчиков, способен превышать число Маха (скорость звука) более чем в двадцать раз, что является историческим рекордом. Источник в оборонно-промышленном комплексе отмечал, что новейшая гиперзвуковая ракета "Авангард" будет оснащена жаропрочным титановым корпусом. Разработка этой технологии сейчас ведется в НПО машиностроения. Ракетные специалисты определяют прочностные характеристики новых титановых сплавов в условиях высокого нагрева в верхних слоях атмосферы.

Еще 7 июня в ходе ежегодной "прямой линии" президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, насколько готовы российские оружейные новинки. По его словам, гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал" уже стоит на вооружении ВКС России, а к 2019 году на службу поступит система "Авангард".

За океаном испытания новых вооружений также не прекращаются. 24 августа стало известно, что американские военные успешно провели тесты ракеты-имитатора нового поколения MALD-X.

Согласно имеющейся информации, тестирование ракеты состоялось на объектах бывшей базы Военно-морской авиации в Пойнт-Мугу 20 и 22 августа.

По данным Пентагона, MALD-X включает в себя беспилотник и "ракету-обманку". Они дезориентируют вражеские системы ПВО, имитируя радиолокационные характеристики американских боевых самолетов. Такая ракета вести 136 кг, а ее длина составляет 3 м.


Иван Жуковский

30.08.2018
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