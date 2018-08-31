Воздушно-космические силы выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
ЦАМТО, 30 августа. На полигоне Сары-Шаган (Республики Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО).
Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил полковник Андрей Приходько заявил, что "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".
Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил, и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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