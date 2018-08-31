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31.08.2018
ТАСС

Шойгу отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений

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Морские пехотинцы армий России и Китая
Морские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке в Приморском крае в рамках учений "Морское взаимодействие - 2017", 21 сентября 2017 года.
Источник: Виталий Аньков/РИА "Новости"

Глава Минобороны РФ провел встречу с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета Китая Ли Цзочэном

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета Китая генерал-полковником Ли Цзочэном.

"Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают динамично развиваться. Регулярные контакты лидеров наших стран служат ориентиром для развития стратегического партнерства, включая взаимодействие в оборонной сфере", - сказал министр.

Глава Минобороны отметил, что во время визита в Россию начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Китая уже провел содержательную беседу с начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым и принял участие в совещании начальников генеральных штабов вооруженных сил государств - членов ШОС.

По словам Шойгу, антитеррористические командно-штабные учения "Мирная миссия - 2018" стали эффективной формой совместной боевой подготовки армий стран Шанхайской организации сотрудничества. "Вчера вы имели возможность наблюдать за активной фазой антитеррористических учения "Мирная миссия - 2018", которые стали эффективной формой совместной боевой подготовки для армий стран - членов ШОС", - сказал Шойгу. Он поблагодарил Ли Цзочэна за решение направить воинский контингент Народно-освободительной армии Китая на маневры "Восток-2018", которые являются крупнейшими за последние 40 лет.

Об учениях

С 22 по 29 августа на полигоне Чебаркуль прошли совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств - членов ШОС "Мирная миссия - 2018". В маневрах приняли участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, Китая, Индии и Пакистана, представители Узбекистана присутствовали в качестве наблюдателей.

Учения "Восток-2018" пройдут с 11 по 15 сентября, в них будет задействовано около 300 тыс. военнослужащих. Маневры получили международный статус. В них примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов - подразделения Китая и Монголии. 

30.08.2018
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