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30.08.2018
Военный паритет

Скоро будет объявлен победитель конкурса Т-Х ВВС США

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Итальянский УТС Aermacchi M-346
Итальянский УТС Aermacchi M-346.
Источник: фото Leonardo

Иными словами, ВВС рассчитывают заключить контракт до конца финансового года, то есть до 30 сентября. Такое заявление может быть сделано за несколько дней до начала ежегодной конференции ВВС США, то есть примерно 17-19 сентября. Другой источник сообщает, что решение ВВС может быть озвучено 24 сентября после завершения работы конференции.

Стоимость контракта может составить 16 млрд долл США. В конкурсе участвуют группа Boeing/Saab с совершенно новым самолетом, Lockheed Martin/Korea Aerospace Industries (T-50A на базе KAI T-50) и Leonardo DRS (T-100 - версия M-346). Сообщается, что некоторая часть самолетов будет использоваться в эскадрилье "агрессоров" для отработки боевых навыков пилотов ВВС США.

www.defensenews.com

29.08.2018
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принадлежат Военный паритет
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
KAI
Leonardo
Lockheed-Martin
SAAB
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