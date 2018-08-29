Возвращение огневой мощи: возвращение армии США к тяжелой артиллерии при подготовке к войне на ближнем востоке.

Спустя два десятилетия после окончания борьбы с повстанцами боевая артиллерия и ракеты Армии США – ядра сухопутных войн - сократились в количестве, кадрах и упало качество.

Весь период этого падения в Армии США звучали голоса, призывающие к изменению приоритетов, подготовке и освоению технологий.

И хотя эти призывы отчасти были услышаны, в тоже время, обходными путями, они были проигнорированы.

И поныне.

В прошлом году начальник штаба армии США генерал Марк Милли сформировал группы из специалистов разного профиля (CFT [1]), для определения ключевых приоритетов армии, поскольку военные готовятся к приближающимся конфликтам с Китаем и Россией.

Безусловно все приоритетные направления для армии оказывают серьезное влияние на её модернизацию, но главный приоритет, определившийся с учетом нынешних угроз и реальной готовности, близок и дорог сердцу старых солдат - артиллерия.

Когда Соединенные Штаты столкнулись с непосредственной угрозой со стороны ещё Советского Союза, способность производить огромное число единиц обычной артиллерии для боевых и механизированных подразделений, перебрасываемых на поле боя, стала иметь первостепенное значение. И огневая мощь это показала.

На пике холодной войны армейские формирования могли торговать артиллерией и ракетными системами со своими противниками, будучи уверенными, что могут соответствовать или опережать их в битве прогресса.

Но потребность в таком объеме артиллерии снизилась после событий 9/11, поскольку после первого вторжения в Ирак в 2003 году военные США столкнулись с врагом, который предпочитал закладывать самодельные взрывные устройства (СВУ) и прятаться среди гражданского населения.

И некому и да и нечего было в Ираке противопоставить воздушным силам США, в результате чего самолет все чаще становился решением, когда что-то или кого-то необходимо было взорвать.

По мере изменений в мире и оценки ближайших конкурентов американским лидерам, стало очевидно, что потенциальные противники направили усилия на создание средств атаки на слабые или забытые направления в американских войсках, в том числе ищут способы не допустить или уничтожить авиацию, используя современные ракетные системы, радиоэлектронное подавление, кибератаки и увеличение плотности встречного огня.

Такой подход выводит системы обстрела, от артиллерии до зенитных ракет, на передний план, что делает каждую такую единицу эффективной и смертельной.

Командир пушки М109 4-го батальона 1-го полевого артиллерийского полка дивизионной артиллерии в Форт-Блисс, штат Техас, стреляет в горы комплекса Оро-Гранде, Нью-Мексико, 14 февраля 2018. (Spc. Gabrielle Weaver / Army). Источник: https://www.armytimes.com/

Крупнокалиберная артиллерия

Чтобы нивелировать эту проблему, во-первых, необходимо догнать свои системы до уровня их систем.

Ранее официальный представитель RAND Corporation отметил, что российские пушки ведут огонь на 50% - 100% большую дальность, чем нынешние пушки США.

В следующие 1 - 5 лет военное руководство надеется удвоить дальность существующих систем и вернуть в армию дальнюю огневую поддержку.

Для реализации этого плана армия США рассматривает три направления: модернизация старых артиллерийских орудий, замена артиллерии ракетными системами с удвоением дальности стрельбы и получение возможности вести огонь ракетами «земля-земля» на дальность 2250 километров.

Но задача стоит – добиться дальности своих систем, больше чем у противников.

Сейчас, обычная 155-мм артиллерийская гаубица ведёт огонь на дальности почти 23 километра. Модернизация самоходной гаубицы Paladin увеличила ее почти до 29 км.

Программа ствольной артиллерии повышенной дальности (ERCA [2]) - первый способ увеличить это расстояние. Боеприпасы с ракетным двигателем для тех же систем могут увеличить дальность выстрела из пушек до 39 км. Специально разработанные снаряды почти вдвое больше - до 71 км.

В настоящее время разрабатывается более совершенная технология, известная как «ramjet», способная увеличить дальность поражения 155-миллиметровым боеприпасом до 100 км., что почти в четыре раза превышает дальность нынешней артиллерии.

Этот показатель с легкостью перекрывает дальность существующей подвижной артиллерии России, 2S35, снаряды которой могут лететь на дальность до 71 км.

Что касается ракет, то сейчас идет битва между Россией и США. Ракета «Искандер» SS-26 может улететь на 500 км. Это превышает характеристики тактической армейской ракетной системы (ATCAMS [3]), дальность которой составляет лишь 300 км.

Под стратегические дальности армия рассматривает две программы – удар ствольной артиллерией по стратегическим объектам (SSCA [4]) с дальностью почти 1600 км. и ракеты стратегического назначения с дальностью 2250 км.

Запуск тактической армейской ракеты M57A1 с высокомобильной РСЗО M142. (Фото: ВС США ). Источник: https://www.armytimes.com/

Люди

Вести жесткое направление стрельбы на расстоянии стало намного сложнее, чем раньше.

Десять лет назад, во время иракских и афганских войн, руководители вооруженных сил США подняли тревогу по поводу пренебрежения к артиллерии.

Одно из ключевых предупреждений появилось в Белой книге 2008 года под названием «Король и я: надвигающийся кризис возможностей полевой артиллерии оказывать поддержку огнём руководителям учений».

Её написали три полковника, командовавших бригадами во время боевых действий.

Артиллерия теряет молодых офицеров, назначая 90% персонала на службу не соответствующую их военным специальностям, ликвидируя штаб артиллерии на уровне корпуса и дивизии, и сокращая полевые артиллерийские бригады.

Её солдаты находились на грани «потери базовой квалификации».

Даже сейчас, в ракетных войсках, численность огнестрельных систем составляет примерно половину того, что было во время холодной войны.

Батальон РСЗО насчитывал 27 пусковых установок; теперь только 16, написал офицер огневой поддержки Восьмой Армии США капитан Клинт Кастер в статье «Ракетная артиллерия и ее место в решительных действиях».

Но, по крайней мере пять лет назад, началось движение, сказал генерал-лейтенант в отставке Шон Макфарланд, один из авторов статьи 2008 года.

«Мы восстановили численность и ещё ряд характеристик, и двинулись дальше с достаточным числом, для поддержки огнём во время общевойсковых манёвров», - сказал Макфарлан Army Times. «Армия инвестирует не только в качество, но и количество вооружений».

Артиллерист 1-го батальона 7-го полевого артиллерийского полка сержант Джейсон Катур в ожидании задачи по стрельбе на M109A6 Paladin во время учений около Торуня, Польша, 6 декабря 2017 года. (Фото: Штаб-сержант Джазмин Дженкинс / ВС США ). Источник: https://www.armytimes.com/

Полковник Джон Рафферти находится на стыке всех работ, являясь руководителем группы команд разного профиля по высокоточной артиллерии большой дальности (LRPF [5]).

Рафферти сказал Army Times, что совсем недавно возросло внимание военных к готовности и подготовке к серьезным боевым действиям, в связи с чем в артиллерийских войсках запланирован текущий и будущий рост.

Кроме того, на поддержание приоритетов Армии США выделены определенные средства, достаточные, по крайней мере, для ряда критически настроенных людей в артиллерийских войсках.

В этом году поощрительные выплаты достигли своего максимума: от 12 300 долл. США за двухлетний контракт командиру отделения, до 46 000 долл. США за пятилетний контракт сержантам ракетного расчета.

Специалисты объединенной артиллерийской огневой поддержки, командиры отделений и уровень сержантов, также получили высокие бонусы, превышающие 9 800 долларов за двухлетний контракт с командирами отделений и 32 800 долларов за пятилетний контакт сержантом.

Это одни из самых высоких бонусов, которые предлагались не кибер-войскам, являющимся сейчас самыми востребованными.

Подготовка

Поскольку армия прорабатывает многодоменные сражения, концепцию борьбы с угрозами в конкурентных средах во всех войсках, руководители были обеспокоены тем, как обеспечить массированный удар в нужное время и с наибольшим эффектом.

Этим летом было проведено первое полевое учение по отработке некоторых элементов этих теорий.

На регулярной основе проводятся учения стран Азиатско-Тихоокеанского региона (RIMPAC [6]) для ВМФ, ВМС и ВВС региона.

В этом году ВС США присоединились к учениям с целью объединения сложных сетей в быстро меняющейся обстановке и применения межвойсковых артиллерийских систем для атаки кораблей с берега, используя огонь с открытых позиций с различных носителей в условиях помех.

Командир 17-й полевой артиллерийской бригады Межвойсковой Целевой группы полковник Кристофер Вендланд подключил 500 военнослужащих для управления штабом бригадной артиллерии.

В их задачу входил анализ ресурсов противника для разработки «распределения» времени для удара.

В результате комбинации дальних артиллерийских, воздушных атак и ударов береговых ракет был уничтожен корабль.

Для отдельного солдата это означает доступ к набору носителей артиллерийских систем в воздухе, на суше и в море, на гораздо более низких уровнях, чем это было возможно ранее.

В то время как целевая группа продвигает в этой области новые концепции и теории, другие в артиллерийских войсках недавно нашли способы возвращения к своей роли, приспосабливаясь к новым потребностям армии.

В марте подразделения противоракетной обороны США прибыли на ракетный полигон Уайт Сэндс и в Форт-Блисс, штат Техас, для проведения первых масштабных учений такого рода с 2005 года.

Более 1800 солдат тащили оборудование через всю пустыню, блокировали воздушные угрозы, что многие никогда не делали или не практиковали еще несколько десятилетий назад.

Командующий 32-й армией воздушной и противоракетной обороны Бригадный Генерал Кристофер Спиллман сказал, что отсутствие таких масштабных учений для этих подразделений столь длительный период времени породило ряд пробел в подготовке.

«Для многих офицеров, сержантов, это впервые, когда они увидели что-то подобное и в таком масштабе», - сказал Спилман Армии Таймс.

Солдаты из 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии стреляют из гаубицы M109A6 Paladin во время проведения тренировки в режиме реального времени на полигоне Графенвоер в Германии, 21 августа 2017 года (Фото: Захери Перкинс / ВС США ). Источник: https://www.armytimes.com/

В апреле солдаты 5-го полевого артиллерийского полка в течение более чем двух недель учений в Форт-Райли, штат Канзас, вели огонь по 20 часов в день в почти непрекращающихся операциях.

Артиллеристы ежедневно выпускали сотни снарядов, за период учений большинство из них взорвали в ходе тренировок, либо в бою.

«Число снарядов, которые мы расстреляли ... Я серьезно сомневаюсь, что увижу это снова», - сказал командир расчета штаб-сержант Джеймс Гловер.

Стреляя, солдаты тестировать первую, почти за четверть века, серьезную модернизацию самоходных 155-мм гаубиц M109A7 Self-Propelled 155mm Paladin Howitzers.

По меньшей мере три десятка Paladin были поставлены в ВС США, а еще 60 запланированы на следующие три года.

Модернизация удвоила скорострельность с четырех до восьми выстрелов в минуту.

В феврале этого года во время других тренировок, 17-я полевая артиллерийская бригада испытывала рассеивание гаубицы Paladin, требуя, чтобы экипажи стреляли и уничтожали по несколько стрельбовых целей, писал майор Рич Фарнелл и капитан Бреннан Деверо.

Это упражнение также включало короткие оперативные перемещения в пределах 50 километров по неизвестной местности с жесткими сроками развертывания и сценариями стрельбы, которые, вероятно, стали неординарным явлением для армейских артиллерийских подразделений после вторжения в Ирак 2003 года.

Автор: Тодд Соух

Перевод: ВПК.name

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