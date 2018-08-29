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29.08.2018

Возвращение огневой мощи: возвращение армии США к тяжелой артиллерии при подготовке к войне на ближнем востоке.

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M777A2
Солдаты полевого артиллерийского отряда 3-го кавалерийского полка ведут артиллерийский огонь их гаубиц M777A2. (Фото: 2-й лейтенант Джейми Дуглас).
Источник: https://www.armytimes.com/

Спустя два десятилетия после окончания борьбы с повстанцами боевая артиллерия и ракеты Армии США – ядра сухопутных войн - сократились в количестве, кадрах и упало качество.


Весь период этого падения в Армии США звучали голоса, призывающие к изменению приоритетов, подготовке и освоению технологий.


И хотя эти призывы отчасти были услышаны, в тоже время, обходными путями, они были проигнорированы.


И поныне.


В прошлом году начальник штаба армии США генерал Марк Милли сформировал группы из специалистов разного профиля (CFT [1]), для определения ключевых приоритетов армии, поскольку военные готовятся к приближающимся конфликтам с Китаем и Россией.


Безусловно все приоритетные направления для армии оказывают серьезное влияние на её модернизацию, но главный приоритет, определившийся с учетом нынешних угроз и реальной готовности, близок и дорог сердцу старых солдат - артиллерия.


Когда Соединенные Штаты столкнулись с непосредственной угрозой со стороны ещё Советского Союза, способность производить огромное число единиц обычной артиллерии для боевых и механизированных подразделений, перебрасываемых на поле боя, стала иметь первостепенное значение. И огневая мощь это показала.


На пике холодной войны армейские формирования могли торговать артиллерией и ракетными системами со своими противниками, будучи уверенными, что могут соответствовать или опережать их в битве прогресса.


Но потребность в таком объеме артиллерии снизилась после событий 9/11, поскольку после первого вторжения в Ирак в 2003 году военные США столкнулись с врагом, который предпочитал закладывать самодельные взрывные устройства (СВУ) и прятаться среди гражданского населения.


И некому и да и нечего было в Ираке противопоставить воздушным силам США, в результате чего самолет все чаще становился решением, когда что-то или кого-то необходимо было взорвать.


По мере изменений в мире и оценки ближайших конкурентов американским лидерам, стало очевидно, что потенциальные противники направили усилия на создание средств атаки на слабые или забытые направления в американских войсках, в том числе ищут способы не допустить или уничтожить авиацию, используя современные ракетные системы, радиоэлектронное подавление, кибератаки и увеличение плотности встречного огня.


Такой подход выводит системы обстрела, от артиллерии до зенитных ракет, на передний план, что делает каждую такую единицу эффективной и смертельной.


Командир пушки М109 4-го батальона 1-го полевого артиллерийского полка дивизионной артиллерии в Форт-Блисс, штат Техас, стреляет в горы комплекса Оро-Гранде, Нью-Мексико, 14 февраля 2018. (Spc. Gabrielle Weaver / Army).
Источник: https://www.armytimes.com/

Крупнокалиберная артиллерия


Чтобы нивелировать эту проблему, во-первых, необходимо догнать свои системы до уровня их систем.


Ранее официальный представитель RAND Corporation отметил, что российские пушки ведут огонь на 50% - 100% большую дальность, чем нынешние пушки США.


В следующие 1 - 5 лет военное руководство надеется удвоить дальность существующих систем и вернуть в армию дальнюю огневую поддержку.


Для реализации этого плана армия США рассматривает три направления: модернизация старых артиллерийских орудий, замена артиллерии ракетными системами с удвоением дальности стрельбы и получение возможности вести огонь ракетами «земля-земля» на дальность 2250 километров.


Но задача стоит – добиться дальности своих систем, больше чем у противников.


Сейчас, обычная 155-мм артиллерийская гаубица ведёт огонь на дальности почти 23 километра. Модернизация самоходной гаубицы Paladin увеличила ее почти до 29 км.


Программа ствольной артиллерии повышенной дальности (ERCA [2]) - первый способ увеличить это расстояние. Боеприпасы с ракетным двигателем для тех же систем могут увеличить дальность выстрела из пушек до 39 км. Специально разработанные снаряды почти вдвое больше - до 71 км.


В настоящее время разрабатывается более совершенная технология, известная как «ramjet», способная увеличить дальность поражения 155-миллиметровым боеприпасом до 100 км., что почти в четыре раза превышает дальность нынешней артиллерии.


Этот показатель с легкостью перекрывает дальность существующей подвижной артиллерии России, 2S35, снаряды которой могут лететь на дальность до 71 км.


Что касается ракет, то сейчас идет битва между Россией и США. Ракета «Искандер» SS-26 может улететь на 500 км. Это превышает характеристики тактической армейской ракетной системы (ATCAMS [3]), дальность которой составляет лишь 300 км.


Под стратегические дальности армия рассматривает две программы – удар ствольной артиллерией по стратегическим объектам (SSCA [4]) с дальностью почти 1600 км. и ракеты стратегического назначения с дальностью 2250 км.


Запуск тактической армейской ракеты M57A1 с высокомобильной РСЗО M142. (Фото: ВС США ).
Источник: https://www.armytimes.com/

Люди


Вести жесткое направление стрельбы на расстоянии стало намного сложнее, чем раньше.


Десять лет назад, во время иракских и афганских войн, руководители вооруженных сил США подняли тревогу по поводу пренебрежения к артиллерии.


Одно из ключевых предупреждений появилось в Белой книге 2008 года под названием «Король и я: надвигающийся кризис возможностей полевой артиллерии оказывать поддержку огнём руководителям учений».


Её написали три полковника, командовавших бригадами во время боевых действий.


Артиллерия теряет молодых офицеров, назначая 90% персонала на службу не соответствующую их военным специальностям, ликвидируя штаб артиллерии на уровне корпуса и дивизии, и сокращая полевые артиллерийские бригады.


Её солдаты находились на грани «потери базовой квалификации».


Даже сейчас, в ракетных войсках, численность огнестрельных систем составляет примерно половину того, что было во время холодной войны.


Батальон РСЗО насчитывал 27 пусковых установок; теперь только 16, написал офицер огневой поддержки Восьмой Армии США капитан Клинт Кастер в статье «Ракетная артиллерия и ее место в решительных действиях».


Но, по крайней мере пять лет назад, началось движение, сказал генерал-лейтенант в отставке Шон Макфарланд, один из авторов статьи 2008 года.


«Мы восстановили численность и ещё ряд характеристик, и двинулись дальше с достаточным числом, для поддержки огнём во время общевойсковых манёвров», - сказал Макфарлан Army Times. «Армия инвестирует не только в качество, но и количество вооружений».


Артиллерист 1-го батальона 7-го полевого артиллерийского полка сержант Джейсон Катур в ожидании задачи по стрельбе на M109A6 Paladin во время учений около Торуня, Польша, 6 декабря 2017 года. (Фото: Штаб-сержант Джазмин Дженкинс / ВС США ).
Источник: https://www.armytimes.com/

Полковник Джон Рафферти находится на стыке всех работ, являясь руководителем группы команд разного профиля по высокоточной артиллерии большой дальности (LRPF [5]).


Рафферти сказал Army Times, что совсем недавно возросло внимание военных к готовности и подготовке к серьезным боевым действиям, в связи с чем в артиллерийских войсках запланирован текущий и будущий рост.


Кроме того, на поддержание приоритетов Армии США выделены определенные средства, достаточные, по крайней мере, для ряда критически настроенных людей в артиллерийских войсках.


В этом году поощрительные выплаты достигли своего максимума: от 12 300 долл. США за двухлетний контракт командиру отделения, до 46 000 долл. США за пятилетний контракт сержантам ракетного расчета.


Специалисты объединенной артиллерийской огневой поддержки, командиры отделений и уровень сержантов, также получили высокие бонусы, превышающие 9 800 долларов за двухлетний контракт с командирами отделений и 32 800 долларов за пятилетний контакт сержантом.


Это одни из самых высоких бонусов, которые предлагались не кибер-войскам, являющимся сейчас самыми востребованными.


Подготовка


Поскольку армия прорабатывает многодоменные сражения, концепцию борьбы с угрозами в конкурентных средах во всех войсках, руководители были обеспокоены тем, как обеспечить массированный удар в нужное время и с наибольшим эффектом.


Этим летом было проведено первое полевое учение по отработке некоторых элементов этих теорий.


На регулярной основе проводятся учения стран Азиатско-Тихоокеанского региона (RIMPAC [6]) для ВМФ, ВМС и ВВС региона.


В этом году ВС США присоединились к учениям с целью объединения сложных сетей в быстро меняющейся обстановке и применения межвойсковых артиллерийских систем для атаки кораблей с берега, используя огонь с открытых позиций с различных носителей в условиях помех.


Командир 17-й полевой артиллерийской бригады Межвойсковой Целевой группы полковник Кристофер Вендланд подключил 500 военнослужащих для управления штабом бригадной артиллерии.


В их задачу входил анализ ресурсов противника для разработки «распределения» времени для удара.


В результате комбинации дальних артиллерийских, воздушных атак и ударов береговых ракет был уничтожен корабль.


Для отдельного солдата это означает доступ к набору носителей артиллерийских систем в воздухе, на суше и в море, на гораздо более низких уровнях, чем это было возможно ранее.


В то время как целевая группа продвигает в этой области новые концепции и теории, другие в артиллерийских войсках недавно нашли способы возвращения к своей роли, приспосабливаясь к новым потребностям армии.


В марте подразделения противоракетной обороны США прибыли на ракетный полигон Уайт Сэндс и в Форт-Блисс, штат Техас, для проведения первых масштабных учений такого рода с 2005 года.


Более 1800 солдат тащили оборудование через всю пустыню, блокировали воздушные угрозы, что многие никогда не делали или не практиковали еще несколько десятилетий назад.


Командующий 32-й армией воздушной и противоракетной обороны Бригадный Генерал Кристофер Спиллман сказал, что отсутствие таких масштабных учений для этих подразделений столь длительный период времени породило ряд пробел в подготовке.


«Для многих офицеров, сержантов, это впервые, когда они увидели что-то подобное и в таком масштабе», - сказал Спилман Армии Таймс.


Солдаты из 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии стреляют из гаубицы M109A6 Paladin во время проведения тренировки в режиме реального времени на полигоне Графенвоер в Германии, 21 августа 2017 года (Фото: Захери Перкинс / ВС США ).
Источник: https://www.armytimes.com/

В апреле солдаты 5-го полевого артиллерийского полка в течение более чем двух недель учений в Форт-Райли, штат Канзас, вели огонь по 20 часов в день в почти непрекращающихся операциях.


Артиллеристы ежедневно выпускали сотни снарядов, за период учений большинство из них взорвали в ходе тренировок, либо в бою.


«Число снарядов, которые мы расстреляли ... Я серьезно сомневаюсь, что увижу это снова», - сказал командир расчета штаб-сержант Джеймс Гловер.


Стреляя, солдаты тестировать первую, почти за четверть века, серьезную модернизацию самоходных 155-мм гаубиц M109A7 Self-Propelled 155mm Paladin Howitzers.


По меньшей мере три десятка Paladin были поставлены в ВС США, а еще 60 запланированы на следующие три года.


Модернизация удвоила скорострельность с четырех до восьми выстрелов в минуту.


В феврале этого года во время других тренировок, 17-я полевая артиллерийская бригада испытывала рассеивание гаубицы Paladin, требуя, чтобы экипажи стреляли и уничтожали по несколько стрельбовых целей, писал майор Рич Фарнелл и капитан Бреннан Деверо.


Это упражнение также включало короткие оперативные перемещения в пределах 50 километров по неизвестной местности с жесткими сроками развертывания и сценариями стрельбы, которые, вероятно, стали неординарным явлением для армейских артиллерийских подразделений после вторжения в Ирак 2003 года.


Автор: Тодд Соух

Перевод: ВПК.name


Примечание ВПК.Name

  1. CFT (Cross Functional Teams) - группа, в которую входят специалисты разных служб; группа специалистов разного профиля
  2. ERCA (Extended Range Cannon Artillery) - ствольная артиллерия повышенной дальности стрельбы
  3. ATCAMS (Army Tactical Missile System) - тактическая армейская ракетная система
  4. SSCA (Strategic Strike Cannon Artillery) – удар ствольной артиллерией по стратегическим объектам
  5. LRPF (Long Range Precision Fires) – высокоточная артиллерия большой дальности
  6. RIMPAC (Rim of the Pacific) - учения стран Азиатско-Тихоокеанского региона
29.08.2018
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Афганистан
Германия
Ирак
Китай
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Искандер
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