Два военных спутника "Благовест" изготовят до первого квартала 2019 года

Аппараты предполагается запустить с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Компания "Информационные спутниковые системы" имени М. Ф. Решетнева (ИСС) изготовит два военных аппарата серии "Благовест" в конце 2018 года и начале 2019 года соответственно. Об этом сообщил в среду ТАСС гендиректор предприятия Николай Тестоедов.

"Один аппарат планируется изготовить в конце этого года, другой - в первом квартале 2019 года. Вопрос по срокам пусков решает госкомиссия. Сейчас на орбите два аппарата этой серии и мы готовим еще два с возможностью пуска в период от Нового года до конца первого квартала 2019 года", - сказал Тестоедов.

По его словам, аппараты предполагается запустить с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур.

Первый "Благовест" был запущен с Байконура 17 августа 2017 года. Космические войска присвоили спутнику порядковый номер "Космос-2520".

Второй аппарат этой серии был запущен 19 апреля 2018 года также с Байконура, ему был присвоен порядковый номер "Космос-2526". Первоначально старт этого спутника был намечен на 25 декабря 2017 года, однако затем был перенесен из-за проблем с одним из приборов на аппарате.

Минобороны РФ планирует к 2020 году развернуть группировку из четырех "Благовестов". Спутники предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, телефонной и видеоконференцсвязи с использованием перспективных Ка- и Ku-диапазонов частот.