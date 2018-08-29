Войти
29.08.2018
ТАСС

На базе Ил-114-300 могут создать самолет радиоэлектронной борьбы

572
0
+4
Ил-114-300
Самолет Ил-114-300.
Источник: http://aviation21.ru/

По словам директора программ Ил-114, длительность барражирования и низкая крейсерская скорость позволяют рассматривать такой самолет как платформу для спецверсий

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Боевой авиакомплекс или самолет радиоэлектронной борьбы может быть создан на базе модернизированного Ил-114-300, сообщил ТАСС директор программ Ил-114 ПАО "Ил" Иван Кабатов.

"Обладая уникальными летно-техническими характеристиками, самолет представляет собой оптимальную платформу организации авиационных комплексов для решения самого широкого спектра задач - от мониторинга, патрулирования и транспортных перевозок до радиоэлектронной борьбы, разведки и боевого применения", - сказал Кабатов.

Он отметил, что НПП "Радар ММС" на базе летающей лаборатории Ил-114ЛЛ накопило значительный опыт по отработке и применению перспективных радиоэлектронных комплексов. "Длительность барражирования, низкая крейсерская скорость, широкий температурный диапазон и возможность применения с неподготовленных аэродромов дают все основания для рассмотрения данного воздушного судна в качестве платформы для спецверсий на многие годы вперед", - сказал директор программ Ил-114.

Кабатов также отметил, что "Ил-114-300 имеет высокую привлекательность для потенциальных государственных заказчиков России, так как производится из комплектующих российского производства".

В свою очередь, директор по маркетингу ПАО "Ил" Тамара Какушадзе сообщила, что на полях прошедшего форума "Армия-2018" обсуждались перспективы будущих заказов на самолет с представителями федеральных органов исполнительной власти. В том числе производители Ил-114-300 "уточнили потребности потенциальных заказчиков в специальных версиях самолетов".

Двухмоторный турбовинтовой самолет Ил-114-300 является модернизированной версией самолета Ил-114, который был разработан в 1980-е годы.

28.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-114
Ил-114-300
Компании
Ил
Радар ммс
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
30.06.2015
Готовится решение о возобновлении производства самолета Ил-114 на территории России
01.09.2017
"Непассажирские" перспективы Ил-114
23.06.2015
ОКБ Ильюшина модернизирует Ил-114 для полетов в Антарктиде
09.06.2015
Проект организации серийного производства самолета Ил-114-300
23.11.2012
Забытый юбилей ТАПОиЧ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.08 16:30
  • 2
"Ростех" шокировал способностями экзоскелета будущего
  • 29.08 16:19
  • 6
Летающая броня: почему новый вертолет для ВДВ назвали боевой машиной
  • 29.08 16:14
  • 4
F-35 первым получит лазерное оружие и преобразит воздушный бой (Страница 1 из 2)
  • 29.08 16:08
  • 3
Стирлинг на солнечной тяге
  • 29.08 15:41
  • 1
Корабли ВМФ РФ могут лишиться двигателей из-за Швеции
  • 29.08 13:30
  • 20
ВДВ могут получить перспективный вертолет к 2026 году
  • 29.08 12:56
  • 6
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
  • 29.08 11:58
  • 4
Редкий танк Т-80УЕ-1: в чем его превосходство над Т-72Б3 и Т-80БВМ
  • 29.08 11:46
  • 27
В России начались испытания управляемых снарядов для зенитной самоходки
  • 29.08 11:13
  • 9
Ростех ведет исследования по гранатам с управляемым воздушным подрывом
  • 29.08 10:19
  • 37
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 29.08 10:14
  • 34
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 29.08 09:04
  • 3
Минобороны показало беспилотники террористов, сбитые за три дня в ходе атак на Хмеймим
  • 29.08 08:40
  • 1
Медвежьи когти: ракеты Х-101 подарят Ту-95МСМ вторую молодость
  • 29.08 07:54
  • 1
Могли бы узнать больше: чему США научились у России в Сирии