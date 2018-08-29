На базе Ил-114-300 могут создать самолет радиоэлектронной борьбы

По словам директора программ Ил-114, длительность барражирования и низкая крейсерская скорость позволяют рассматривать такой самолет как платформу для спецверсий

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Боевой авиакомплекс или самолет радиоэлектронной борьбы может быть создан на базе модернизированного Ил-114-300, сообщил ТАСС директор программ Ил-114 ПАО "Ил" Иван Кабатов.

"Обладая уникальными летно-техническими характеристиками, самолет представляет собой оптимальную платформу организации авиационных комплексов для решения самого широкого спектра задач - от мониторинга, патрулирования и транспортных перевозок до радиоэлектронной борьбы, разведки и боевого применения", - сказал Кабатов.

Он отметил, что НПП "Радар ММС" на базе летающей лаборатории Ил-114ЛЛ накопило значительный опыт по отработке и применению перспективных радиоэлектронных комплексов. "Длительность барражирования, низкая крейсерская скорость, широкий температурный диапазон и возможность применения с неподготовленных аэродромов дают все основания для рассмотрения данного воздушного судна в качестве платформы для спецверсий на многие годы вперед", - сказал директор программ Ил-114.

Кабатов также отметил, что "Ил-114-300 имеет высокую привлекательность для потенциальных государственных заказчиков России, так как производится из комплектующих российского производства".

В свою очередь, директор по маркетингу ПАО "Ил" Тамара Какушадзе сообщила, что на полях прошедшего форума "Армия-2018" обсуждались перспективы будущих заказов на самолет с представителями федеральных органов исполнительной власти. В том числе производители Ил-114-300 "уточнили потребности потенциальных заказчиков в специальных версиях самолетов".

Двухмоторный турбовинтовой самолет Ил-114-300 является модернизированной версией самолета Ил-114, который был разработан в 1980-е годы.