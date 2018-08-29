Стартовый стол для "Ангары" построят на Восточном к 2023 году

Стоимость работ составит 39 млрд рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Строительство стартового стола для ракеты-носителя "Ангара" на космодроме Восточный должно завершиться до 31 декабря 2022 года. Сумма, в которую обойдутся работы, составит почти 39 млрд рублей, следует из документации, размещенной во вторник на портале госзакупок.

Ранее сообщалось, что первый запуск с нового стартового стола запланирован на 2021 год, а на строительство стартовой инфраструктуры для ракет семейства "Ангара" планируется направить около 38 млрд рублей.

В извещении о проведении закупки у единственного поставщика, которое разместило дирекция космодрома Восточный, отмечается, что оплата будет проводиться двумя переводами. В 2018 году строители получат около 6,4 млрд рублей, а в 2021 году - примерно 32,3 млрд рублей.

"Сроки поставки товара или завершения работы - до 31.12.2022", - говорится в документации.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что контракт с ПСО "Казань" на строительство второй очереди космодрома Восточный будет подписан в конце августа, работы стартуют в начале сентября. До этого глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщал, что контракт будет подписан в первых числах августа, после чего строительство начнется в первой декаде месяца.

В настоящее время на космодроме "Восточный" в Амурской области построен один стартовый стол под серию ракет "Союз-2".