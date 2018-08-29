В РФ завершились госиспытания тягача для ракетных комплексов на базе КАМАЗа

АБАКАН, 28 авг - РИА Новости. Завершены государственные испытания новейшего тягача для стратегических ракетных комплексов на базе КАМАЗа - "Платформа-О", контрактные документы планируется подписывать на следующей неделе, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с журналистами.

"Завершились государственные испытания, и сейчас идет работа по привязке. Вы понимаете, что с одной платформы на другую ракеты переложить нужно. Эта работа идет, и идет успешно", - сказал Шойгу.

По его словам, платформа - следующее поколение техники, когда не нужны карданные валы и коробки передач, где каждое колесо является двигателем.

"Мы ее показали сейчас (на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018"), потому что мы завершили госиспытания, и я думаю, что на следующей неделе будем подписывать контрактные документы", - добавил глава Минобороны.