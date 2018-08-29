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29.08.2018
РИА Новости

Стали известны сроки создания новой крылатой ракеты "Брамос"

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Су-30МКИ
Пуск КР Brahmos с истребителя Су-30МКИ.

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Новая авиационная крылатая мини-ракета Brahmos-NG будет создана через три-пять лет, ею можно будет вооружать лёгкие истребители типа МиГ-29, сообщил РИА Новости управляющий содиректор компании Brahmos Aerospace с российской стороны Александр Максичев.

"При меньших габаритах эта ракета имеет ту же боевую эффективность, что и созданная сегодня "большая" ракета, которой вооружают тяжелые истребители Су-30МКИ ВВС Индии. Но ею можно будет вооружать лёгкие истребители типа МиГ-29. Мы планируем создать эту ракету через три-пять лет", - сказал он.

Максичев подчеркнул, что разработка этой ракеты уже началась.

Совместное российско-индийское предприятие Brahmos (НПО Машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок Индии), созданное в 1998 году, специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.

28.08.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
МиГ-29
Су-30
Су-30МК
Компании
BrahMos Aerospace
НПО машиностроения
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