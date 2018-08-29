Броня условной крепости

Арсеналы юго-запада Африки заполнены по большей части советским оружием

Государства Юго-Западной Африки не могут похвастаться сильными вооруженными силами. По большей части армии Намибии, Ботсваны и Замбии оснащены сильно обветшалым оружием, хотя можно отследить и незначительные объемы закупок относительно современных систем вооружения.

Намибия лишь в начале 90-х годов получила независимость от ЮАР. Сегодня благодаря наличию больших запасов полезных ископаемых страна является по африканским меркам относительно благополучной.

Патрульный слон китайской постройки

Ее вооруженные силы невелики, большая часть техники еще советских поставок для партизан СВАПО, боровшихся при поддержке СССР, Кубы и Анголы против колонизаторов, либо, наоборот, полученных от армии ЮАР. В последнее время основным импортером вооружений в Намибию стал Китай.

Сухопутные войска имеют в своем составе 21-ю Президентской гвардии, 12 и 26-ю мотопехотные, 4-ю артиллерийскую бригады.

“Намибия станет второй после Джибути африканской страной, где будет построена полноценная китайская ВМБ”

Танковый парк включает от 7 до 20 T-54/T-55 и 4 T-34-85. На вооружении состоят также от 5 до 12 советских БРДМ-2, до 100 БТР, в том числе от 6 до 20 советских БТР-152 и до 10 БТР-60, 31 китайский WZ-523 (из них 10 с башней БМП-1), 18–20 южноафриканских "Касспир" и 8 RG-32, 30 собственных "Вольф Турбо". Артиллерийский парк включает 24 южноафриканских буксируемых орудия G2 и 12 советских МЛ-20, 40 минометов, 4–5 китайских РСЗО Туре 81. Имеется 18 советских ПТО – 6 ЗИС-2 и 12 ЗИС-3.

Наземная ПВО состоит из 74 советских ПЗРК "Стрела-2" и 12–15 зенитных орудий "Зумлак", модернизированных в ЮАР советских ЗУ-23-2. Вся техника времен СССР сильно устарела, ее боеспособность крайне сомнительна.

В ВВС на вооружении 14 китайских истребителей (12 J-7NM, 2 учебно-боевых JJ-7NM – глубокая модификация советского МиГ-21) и до 4 американских разведывательных самолетов О-2А. Парк транспортников состоит из американских "Лирджет-31", "Лирджет-75", "Фалкон-7Х", "Фалкон-900" – общим числом четыре единицы, одного советского Ан-26 (еще один на хранении), двух китайских Y-12. Учебные самолеты: 12 китайских К-8. В строю два советских боевых вертолета Ми-25. Многоцелевые и транспортные вертолеты: 1 американский "Белл-407", французские SA315 (1), SA316 (3), AS350 (3), 1 европейский ЕС145, 1 китайский Н425 (Z-9), до 3 советских Ми-8Т, 2 итальянских AB139.

ВМС Намибии имеют в строю современный патрульный корабль "Элефант" (китайской постройки) и 8 сторожевых катеров: 1 "Симбвайе" (бразильский типа "Грахау"), 2 "Бэй" (бразильские же "Марлин"), 1 "Орикс" (немецкой постройки), 2 южноафриканских типа "Намакурра", 2 китайских проекта 037-IS. Есть также морская авиация из двух американских патрульных самолетов F-406 и батальон морской пехоты.

Иностранных войск на территории Намибии нет, но скорее всего она станет второй после Джибути африканской страной, где будет построена полноценная китайская ВМБ.

Танки только легкие

Находясь в крайне нестабильном регионе, власти Ботсваны сумели не втянуться ни в какие местные конфликты, в том числе в "Первую мировую войну Африки" на территории ДРК ("Т-72 на алмазных копях") и избежать внутренних потрясений. Получая значительные доходы от экспорта полезных ископаемых (в первую очередь алмазов), страна создала приличную по африканским меркам армию.

Сухопутные войска имеют в составе 3 пехотные (1–3-я) и 17-ю бронетанковую бригады, 1-й полк коммандос.

В танковом парке только легкие машины – 20 австрийских SK-105 "Кирасир", 20 английских "Скорпионов". На вооружении более 50 БРМ (8 израильских RAM-V-2, 37 французских VBL, 10 английских "Шорланд") и около 100 БТР (6 английских "Спартан", 30 советских БТР-60ПБ, 45 швейцарских "Пирана-3", 12 американских V-150). Артиллерия включает 26 буксируемых орудий (15 английских L-118, 6 итальянских M-56, 5 израильских М-71) и 28 минометов (22 английских L-16, 6 советских M-43).

Есть 4 американских ПТРК "Тоу" и до 150 французских "Милан".

Наземная ПВО насчитывает более 150 ПЗРК, по большей части советских – "Стрела-2" (12), "Стрела-3" (до 100), "Игла-1" (10), а также около 50 французских "Мистралей", 8 американских зенитных орудий М167.

ВВС имеют до 17 старых американских истребителей F-5. До 10 штатовских разведывательных самолетов О-2А находятся на хранении. Транспортники: американские С-130В (3), "Бич-200" (1), "Бич-350" (1), до 8 английских BN-2 (еще 1–2 на хранении), 1 немецкий Do-328-110, испанские CN-235M-100 (2) и С-212 (1), 2 швейцарских РС-12. Учебные самолеты: 5 швейцарских PC-7 (еще до 6 на хранении). Кроме того, в штате ВВС состоит 21 вертолет – 7 американских "Белл-412", французские AS350B (13) и ЕС225 (1).

Целых два самолета

Армия Замбии оснащена в основном советским вооружением. Большинство техники сильно устарело, значительная ее часть в реальности небоеспособна. В последнее время главным поставщиком вооружений, как и для большинства африканских стран, становится Китай.

Сухопутные войска имеют в составе три пехотные бригады – 1-ю (штаб в Лусаке), 2-ю (Кабве), 3-ю (Ндола). Кроме того, сформированы отдельные полки: 64-й бронетанковый, 17-й кавалерийский, два артиллерийских, один РСЗО, один ПВО, 1-й инженерный, 6 учебных (1–6-й, в том числе 3 и 5-й механизированные).

Танковый парк включает до 5 советских Т-54, 10–20 Т-55, 30–50 легких ПТ-76. Имеется по 44 советских БРДМ-1 и БРДМ-2, 28 английских бронеавтомобилей "Феррет", а также 52 БТР (20 советских БТР-70 и 13 БТР-60, 5 китайских WZ-551, 14 южноафриканских "Ратель"). В артиллерии 95 буксируемых орудий (35 советских ЗИС-3, 18 итальянских М-56, 24 советских Д-30, 18 китайских Туре 59-1), 93 миномета (55 английских, 38 советских 82- и 120-мм), до 50 РСЗО БМ-21. На вооружении также советские ПТРК "Малютка" и ПЗРК "Стрела-2", более 150 зенитных орудий – 50 югославских М-55 и советские 61-К (40), С-60 (от 30 до 55), КС-12 (16). Вся техника сухопутных войск, за исключением, может быть, БТР WZ-551 и "Ратель", устарела, плохо эксплуатируется, поэтому приведенные цифры во многом условны, боеспособной техники значительно меньше.

ВВС имеют на вооружении до двух советских истребителей МиГ-21 (1 бис, 1 МФ; еще 1 бис и 2 УМ находятся на хранении в Израиле, до 9 бис – в Замбии). На хранении могут стоять до пяти совсем старых китайских J-6 и 1 учебно-боевой JJ-6 (копии советского МиГ-19). Транспортники: 6 американских РА-23, 10 немецких Do-28, 1 английский HS-748, китайские MA60 (2) и Y-12 (8), канадский CL-604, советский Як-40; до 8 американских С-47 и канадские DHC-5D, DHC-4 общим числом не более пяти находятся на хранении. Учебные самолеты: 16 современных китайских К-8 и 8 новейших L-15, до 14 шведских MFI-15, до 13 итальянских МВ-326GB и 12 SF-260. Кроме того, до 15 югославских G-2 "Галеб", до 17 J-1 "Ястреб", до 12 китайских CJ-6 выведены из состава ВВС и, возможно, поставлены на хранение. Большую часть учебных самолетов теоретически можно использовать как легкие штурмовики, что несколько увеличивает боевой потенциал замбийских ВВС. Вертолеты: 6 новейших китайских Z-9WE, 1 современный англо-итальянский AW139, до 8 советских Ми-8 и 7 российских Ми-17, до 13 старых американских UH-1 ("Белл-205"), до 5 АВ-206 и 2 "Белл-212".

Наземная ПВО включает 1 полк (три дивизиона) советского ЗРК С-125 (12 ПУ) и 12 английских ЗРК "Рапира".

После крушения режима апартеида в ЮАР и формального прекращения гражданской войны в ДРК обстановку на юге Африки можно считать относительно стабильной, а армии стран региона – условно обеспечивающими их внешнюю безопасность. Но именно условно.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 33 (746) за 28 августа 2018 года