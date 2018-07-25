Т-72 на алмазных копях

Первая мировая война в Африке закончилась за истощением сторон

Демократическая Республика Конго (с 1971 по 1997-й – Заир) обладает огромной территорией и гигантскими запасами полезных ископаемых. Но эта страна, пережившая тяжелейшие многолетние гражданские войны, – одна из беднейших в мире.

ВС ДРК в настоящее время формально восстановлены после последней гражданской войны и даже достаточно велики, однако их реальная боеспособность, по-видимому, близка к нулю.

Сухопутные войска состоят из 20 бригад – 17 пехотных и трех Республиканской гвардии. По большей части это племенные вооруженные формирования, рассматривать их как единую армию можно лишь весьма условно.

“Война между тутси и хуту переехала следом за беженцами”

Танковый парк по африканским меркам очень велик. В его составе 100 достаточно современных советских Т-72 и 25 Т-64БВ1, до 50 старых Т-55, 30–40 легких китайских Туре 62. На вооружении примерно 30 БРМ (французские AML-60 и AML-90), 20 советских БМП-1, до 140 бронетранспортеров (в том числе до 40 БТР-60, до 58 французских М3). Артиллерия включает 30 советских САУ, около 100 буксируемых орудий (в основном советских: Д-30, 10 М-30, М-46, Д-20 и несколько китайских аналогов), до 600 минометов (по большей части опять-таки советских и 60 сербских М-75), около 40 РСЗО (до 20 китайских Туре 63, до 18 советских БМ-21), 10 китайских ПТО Туре 56. Наземная ПВО включает 20 советских ПЗРК "Стрела-2" и примерно 100 зенитных орудий (52 советских 61-К, до 50 шведских L/60).

Почти все вооружение сухопутных войск сильно устарело и плохо эксплуатируется, поэтому реально боеспособной техники может быть значительно меньше, чем числится.

ВВС имеют на вооружении до 12 советских боевых самолетов (до 10 штурмовиков Су-25, 2 истребителя МиГ-23), до 10 американских легких разведывательных FTB-337. Транспортники: американские "Боинг-727" (2 единицы), С-130Н (2), "Цессна-150" (до 12), "Цессна-310" (до 3), С-47 (до 4), английский BN-2, канадские DHC-5D (2), советские Ан-26 (до 3), Ан-12 и Ан-72. Все учебные самолеты итальянские (до 8 МВ-326, до 5 SF-260). Имеется 5–6 советских боевых вертолетов Ми-24. Многоцелевые и транспортные: французские AS332L (1), SA330 (до 4), SA316 (1), советские Ми-26 (1) и Ми-8 (2-4). Для ВВС проблема старения и плохой эксплуатации техники еще более серьезна, чем для сухопутных войск. По-видимому, почти вся авиационная техника западного производства полностью небоеспособна.

ВМС имеют в составе 1 китайский катер проекта 062 "Шанхай-2" и до 15 малых сторожевых.

Современное состояние армии ДРК вытекает из ее недавнего прошлого. В 1994 году в соседней с Заиром Руанде произошел геноцид народности тутси, до миллиона представителей которой было уничтожено представителями хуту. Тем не менее тутси сумели захватить власть в Руанде, после чего до миллиона хуту, опасаясь ответного геноцида, бежали в Заир. Здесь жили свои тутси (местное название – баньямуленге), поэтому война между двумя народами "переехала" следом за беженцами. Президент Заира Мобуту Сесе Секо решил поддержать хуту и с их помощью выдавить из страны традиционно нелояльных ему баньямуленге. В ответ те в октябре 1996-го подняли массовое восстание. Его возглавил Лоран-Дезире Кабила, бывший сподвижник Патриса Лумумбы, знакомый с Че Геварой (тот в 1965-м приезжал в ДРК организовывать партизанское движение). Кабиле удалось объединить еще несколько местных народов. На помощь повстанцам пришли армейские части Руанды, хотя официально эта страна в войне не участвовала. Повстанцы совместно с руандийцами почти беспрепятственно захватили восток Заира. Вскоре к ним неофициально присоединилась Уганда, нелояльные племена которой вели партизанскую войну с конголезской территории. На обеих сторонах воевали ЧВК и другие наемники.

Весной 1997 года в войну вмешалась Ангола, где на тот момент еще не закончилась собственная гражданская война. Луанда поддержала Кабилу, а оппозиционная правительству УНИТА – Мобуту. В середине мая 1997-го повстанцы, пройдя с востока на запад всю огромную страну с крайне слаборазвитой дорожной сетью, взяли столицу Киншасу. Мобуту бежал в Марокко, где в том же году умер. Кабила провозгласил себя президентом и вернул стране прежнее (существовавшее при Лумумбе) название – Демократическая Республика Конго (ДРК).

Проигравшие хуту начали партизанскую войну. А составленная из многих племен коалиция победителей быстро распалась. Провалилась попытка интегрировать повстанческие отряды с остатками заирской армии. В августе 1998 года баньямуленге-тутси подняли мятеж против Кабилы. Ситуация двухгодичной давности начала повторяться, только теперь в панике бежали войска Кабилы. На стороне мятежников вновь были Руанда и Уганда, а также Бурунди и остатки сторонников Мобуту. Кабилу же повторно поддержала Ангола, а также Зимбабве, Намибия и даже не граничащий с ДРК Чад, чей контингент финансировался Каддафи. У всех стран, вмешавшихся в конфликт внутри ДРК, интересы были чисто экономические – они хотели дорваться до месторождений нефти, алмазов, кобальта, меди, коими так богата заирская земля. Из-за столь активного иностранного вмешательства в западных СМИ война была названа "Первой мировой в Африке".

В январе 2001-го Кабила был убит своими соратниками. Но новым президентом стал сын убитого. Война продолжалась, хотя с гораздо меньшей интенсивностью, поскольку силы воюющих иссякли. В июне 2003-го было наконец-то подписано соглашение о выводе из ДРК всех иностранных войск и создании коалиционного правительства Кабилы-младшего с различными повстанческими группировками.

На этом война, продолжавшаяся почти семь лет, формально закончилась. Погибли не менее четырех миллионов человек, что сопоставимо с потерями в Первую мировую. Впрочем, в июне 2004 года случился новый мятеж тутси, который удалось подавить лишь к началу 2009-го. На территории ДРК до сих пор находится самый большой из ныне действующих контингентов ООН (свыше 20 тысяч), что не делает его менее бесполезным, чем другие группировки "голубых касок".

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 28 (741) за 24 июля 2018 года