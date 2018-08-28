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28.08.2018
Российская газета

Двойной удар: новая БМП-2М стала угрозой для "Абрамсов" и "Леопардов"

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Армия -2018
Армия -2018.
Источник: rg.ru

В динамических показах на военно-техническом форуме "Армия -2018" свою огневую мощь и маневренные характеристики впервые продемонстрировала модернизированная боевая машина пехоты БМП-2М с боевым отделением "Бережок".

На полигоне в Алабино она выступила дуэтом с другой новинкой - БМП-1АМ "Басурманин", вместе они поддерживали действия танка Т-80УЕ-1 и зенитного ракетного - пушечного комплекса "Тунгуска-М1".

Начав движение по огневой дорожке, БМП-2М осуществляла одновременный пуск двух управляемых ракет "Корнет" по танковой мишени, установленной на расстоянии в 2800 м. Такое применение ракетного оружия затруднило бы настоящему противнику возможность оказания противодействия - эффективная работа динамической и активной защиты в этих условиях резко снижается.

В то же время бронепробиваемость тандемной боевой части, доходящая до 1300 мм, не оставляет шансов уцелеть даже самым новейшим танкам мира. Максимальная же дальность применяемых на "Бережке" ракет достигает 8000 м.

30-мм автоматическая пушка 2А42 с боекомплектом в 500 снарядов может уничтожать легкобронированные цели на дистанции в 2000 м, а пехоту противника, снайперов, расчеты вражеских противотанковых ракетных комплексов на расстоянии до 4000 м. С пушкой спарен 7,62-мм пулемет ПКТМ, имеющий боекомплект в 2000 патронов. Также огневую мощь БМП усиливает 30-мм автоматический гранатомет АГ-30 с тремя сотнями выстрелов.

Эффективность применения вооружения обеспечивается современной системой управления огнем, унифицированной с той, что устанавливается на новейшие десантные БМД-4М. Так наводчик-оператор получил в свое распоряжение лазерный дальномер, тепловизионный канал и автомат сопровождения цели. Командир машины благодаря панорамному прицелу может не только осуществлять целеуказание, но и, в случае необходимости, дублировать работу наводчика-оператора.

Сообщалось, что по сравнению с базовой версией боевая эффективность модернизированной машины возросла в 3,2 раза. В то же время БМП-2М сохранила прекрасные маневренные и скоростные характеристики.

В настоящее время такая техника уже поступает на вооружение сухопутных войск Российской армии.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

27.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
2А42
M1 Abrams
БМД-4
БМП-1
БМП-2
БМП-2М
Корнет
ПКТМ
Т-80
Т-80У
Тунгуска
Компании
Минoбороны РФ
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