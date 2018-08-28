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28.08.2018
Интерфакс-АВН

Наращивание сотрудничества в военной сфере и планы совместных учений обсудил начальник Генштаба РФ с коллегой из Китая

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Валерий Герасимов
Валерий Герасимов.
Источник: Сергей Гунеев / РИА Новости

Москва. 27 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов и начальник Объединённого штаба Центрального военного совета Китая генерал-полковник Ли Цзочэн провели переговоры в Москве, в ходе которых обсудили расширение двустороннего военного сотрудничества.

"Сегодня предлагаю обсудить перспективы наращивания и углубления наших двусторонних связей, включая проведение совместных военных учений, а также обменяться мнениями по ситуации в кризисных регионах мира", - сказал В.Герасимов, приветствуя Ли Цзочэна.

Ли Цзочэн в качестве начальника Объединенного штаба совершает свой первый зарубежный визит в Россию, что, по мнению В.Герасимова, подчеркивает особый характер российско-китайских отношений - "всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие".

Российский генерал считает, что благодаря усилиям лидеров РФ и Китая связи между государствами вышли на новый, беспрецедентно высокий уровень, стали важным фактором обеспечения мира и международной безопасности.

"Мы уделяем особое внимание реализации достигнутых договоренностей. Ключевой составляющей сотрудничества в военной области является взаимодействие Генеральных штабов двух стран",- сказал В.Герасимов.

27.08.2018
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