"Оборонлогистика" приступила к активной стадии исполнения госконтракта с МО РФ по Северному завозу на сезон 2018-2019 гг.

ЦАМТО, 27 августа. ООО "Оборонлогистика" приступило к активной стадии исполнения государственного контракта с Минобороны России по Северному завозу на сезон 2018-2019 гг.

Компания "Оборонлогистика" с 2017 года распоряжением Правительства Российской Федерации определена единственным исполнителем работ и услуг по доставке воинских грузов и материального имущества в Арктическую и Курильскую островную зоны Российской Федерации.

В период летней навигации в августе-сентябре 2018 года в рамках Северного завоза на островные территории Арктики будет завезено, а также вывезено в обратном направлении более 10 тыс. тонн грузов.

Погодные условия и отсутствие оборудованных портов на островах Арктической зоны делают погрузку и выгрузку сложной инженерной операцией, организацию и контроль над которой взяли на себя специалисты ООО "Оборонлогистика", многие из которых имеют опыт военной службы в этих регионах. Для выполнения задачи мобилизовано большое количество специальной техники и технологического оборудования.

В настоящее время суда загружаются в портах Ванино, Петропавловска-Камчатского, Архангельска и Мурманска для следования в направлении острова Врангеля, архипелагов Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля и Новосибирские острова.

В обратном направлении суда, зафрахтованные "Оборонлогистикой", организуют вывоз с островных территорий на материк отработанной техники и металлолома в рамках программы по очистке Арктики. Доставку и вывоз обратных грузов планируется завершить в сентябре-октябре текущего года.

Впервые за счет реализации функций единого транспортно-логистического оператора в лице ООО "Оборонлогистика" будет решена задача совмещения на одних судах грузов, доставляемых в интересах различных довольствующих органов военного ведомства и подрядных организаций военно-строительного комплекса Минобороны России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.