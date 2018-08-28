Тяжёлая "Ангара-А5". Контракты есть?

Председатель совета директоров космического НПЦ им.Хруничева Николай Севастьянов рассказ представителям СМИ о контрактах на создание тяжёлых ракет-носителей. Речь идёт о контракте на 12 ракет "Ангара-А5", который уже заключен НПЦ.

По словам Николая Севастьянова, до 2027 года с целью обновления спутниковой группировки РФ необходимо около 27 запусков ракет-носителей "Ангара-А5". Эти пуски планируется осуществить на период до 2027 года.

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РИА Новости приводит заявление представителя отрасли, в котором тот рассказывает о планах по обеспечению российских космодромов:

К 2023 году планируем завершить в Омске создание серийного производства замкнутого цикла универсальных ракетных модулей для ракет-носителей "Ангара".

По словам Николая Севастьянова, целью является обеспечение загрузки космодромов "Плесецк" и "Восточный" должным числом запусков - до 8-ми запусков "Ангара-А5" и двух "Ангара-1.2" (лёгкий класс) в год.

Николай Севастьянов рассказал журналистам и о том, когда состоится следующий запуск тяжёлой "Ангары". По его словам, произойдёт это в 2019 году.

Также отмечено, что московская площадка центра им.Хруничева планирует создать около 20-ти "Протонов" (16 из них уже законтрактованы) к 2021 году. Их запуски планируется осуществить до 2024 года.