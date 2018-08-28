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28.08.2018
РИА Новости

Шойгу проверит в Абакане объекты военной инфраструктуры

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. архивное фото
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

АБАКАН, 27 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверит дислоцированную в Абакане зенитно-ракетную бригаду, сообщила пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская.

"Министр обороны прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа. Планируется, что в ходе работы он проинспектирует зенитно-ракетную бригаду и осмотрит строительство объектов военной инфраструктуры", - сказала Марковская журналистам.

По ее словам, во время пребывания в Абакане министр обороны также встретится с ректорами ведущих вузов страны для обсуждения вопросов совершенствования военной подготовки студентов с учетом мобилизационной потребности Вооруженных сил РФ.

Она пояснила, что речь идет о создании в гражданских вузах единой унифицированной структуры - военных учебных центров (ВУЦ), которые будут реализовывать все программы военного обучения, в том числе на подготовку кадровых офицеров.

Марковская подчеркнула, что создание ВУЦ необходимо для более эффективного совместного использования имеющейся в высших образовательных организациях учебно-материальной базы, вооружения и военной техники.

27.08.2018
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