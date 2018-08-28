Подведены итоги работы Международного военно-технического форума "Армия-2018" и "Недели национальной безопасности"

ЦАМТО, 27 августа. В воскресенье, 26 августа, завершили свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2018" и форум "Неделя национальной безопасности".

Подводя предварительные итоги, уже сейчас можно сказать, что форум "Армия-2018" и "Неделя национальной безопасности" вызвали высокий интерес как у профессионального сообщества, так и у обычных посетителей. Впервые количество гостей и участников форума превысило 1 млн. человек.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" и Международный форум "Неделя национальной безопасности" проходили в период с 21 по 26 августа на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка, а также на выставочных площадках во всех военных округах и на Северном флоте.

В работе форумов приняли участие представители 118 иностранных государств, 102 официальные военные делегации, в том числе 39 высокого уровня, из которых 18 возглавляли руководители оборонных ведомств. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 700 человек.

На полях форумов проведено 105 двусторонних встреч, 42 из них прошли с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга России, ФСВТС России. По линии АО "Рособоронэкспорт" и предприятий военно-промышленного комплекса состоялось 63 двусторонних встречи.

В церемонии открытия форумов приняли участие представители правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, руководства Минобороны России, центральных органов военного управления, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса и международные гости.

В форуме приняли участие 1254 предприятия и организации, которые представили 26459 образцов продукции военного и двойного назначения. Статические экспозиции технических новинок экспонировались на площади почти 350 тыс. кв. м.

На территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот", в 15 раз превышающей размеры Красной площади, были представлены 295 ед. вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) Вооруженных Сил Российской Федерации, а также 2025 ед. техники гражданского и двойного назначения от предприятий промышленности.

Национальные выставочные экспозиции представили 8 иностранных государств (Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, Турция).

Выставки были организованы 84 оборонными предприятиями из 18 зарубежных стран (Армения, Андорра, Белоруссия, Бразилия, Великобритания, Вьетнам, ФРГ, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, Турция, Франция, Чехия, Таиланд, Сингапур).

Для гостей и участников форума впервые было продемонстрировано 36 новых образцов вооружения и военной техники.

Так, в рамках экспозиции "Армия России – завтра" были представлены новейшие и перспективные образцы вооружения и военной техники – танк "Армата", бронемашина Т-15 с новым боевым модулем "Кинжал", самоходный зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", самоходная гаубица "Коалиция-СВ", бронетранспортер "Бумеранг", боевая машина пехоты "Курганец", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", армейские снегоходы в арктической версии и другая техника.

При этом Минобороны России выставило самое большое количество экспозиций – в выставочных павильонах было развернуто 50 стендов органов военного управления, которые посетили 145 тыс. гостей мероприятия.

Изюминкой форума стала выставка трофейного вооружения, изъятого у боевиков в Сирии. Посетители мероприятия могли увидеть "джихад-мобили", своеобразные аналоги тачанок – джипы с установленными зенитными пулеметами и комплексами для запуска неуправляемых ракет, а также стрелковое оружие.

В шоу "Вежливые люди" на полигоне Алабино, озере Комсомольском и аэродроме Кубинка было задействовано 288 ед. новейшей техники. Впервые зарубежным гостям были показаны огневые и маневренные возможности современных образцов ВВСТ (модернизированных танков Т-90М, Т-80БВМ, боевой машины пехоты БМП-1АМ "Басурманин", зенитной установки ЗУ-23М "Спарка", сверхлегкой ударной машины "Эскадрон", робототехнического комплекса "Нерехта", бронеавтомобилей "Тигр-М" и "Рысь", самоходного артиллерийского орудия "Нона-С", зенитной самоходной установки "Шилка-М4", самоходной гаубицы 2С34 "Хоста", модернизированной боевой машины пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также линейки армейских грузовиков и тягачей на базе "Урал", "КамАЗ" и др.).

На войсковом стрельбище полигона Алабино гости форума и иностранные делегации ознакомились с возможностями стрелкового вооружения, разработанного тульскими оружейниками. За пять дней форумов на этой площадке было израсходовано 70 тыс. боеприпасов, в том числе 18 тыс. патронов для перспективных снайперских комплексов и пулеметов.

На аэродроме Кубинка для гостей форума состоялись показательные полеты авиационных групп высшего пилотажа "Стрижи", "Русские витязи" и "Беркуты". Впервые в выступлениях принимала участие пилотажная группа Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая "Первое августа".

Динамические показы возможностей современной техники прошли на полигонах Западного, Южного, Центрального, Восточного военных округов и Северного флота. В статической экспозиции было задействовано более 870 современных и перспективных образцов военной техники и вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации.

В рамках форума проведено 155 мероприятий научно-деловой программы с участием известных общественных деятелей, военных экспертов, генеральных конструкторов, представителей госзаказчика и ведущих ученых, среди которых были представители 9 иностранных государств.

Общее количество участников деловой программы превысило 11 тыс. человек, из них более 2,5 тыс. – специалисты высшей квалификации.

Участниками дискуссии стали ученые и эксперты из 19 российских городов от Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону до Хабаровска.

Одним из ключевых событий форума стало подписание Минобороны России 31 государственного контракта с 20 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 130 млрд. рублей.

В результате работы форумов военные эксперты отобрали 337 инновационных разработок и проектов, представляющих интерес для обеспечения обороны и безопасности государства. <…>

Мероприятия форума освещали свыше 2,3 тыс. представителей средств массовой информации, в том числе около 450 иностранных журналистов.

В 2018 году Гран-при форума вручен АО "Вертолеты России". Лучшими мероприятиями научно-деловой программы названы круглые столы, организованные Главным военно-медицинским управлением, Правовым департаментом, Департаментом обеспечения гособоронзаказа Минобороны России и Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова.

Основные показатели форума "Армия-2018" (количество участников, экспонатов, научно-деловых мероприятий, делегаций зарубежных государств, объемы выставочных площадей) в среднем в 1,5 раза превысили показатели выставки 2017 года.

Таким образом, масштабы экспозиций форума, уровень и представительство иностранных делегаций, объем заключенных контрактов, актуальность и новизна научно-деловой программы, а также насыщенность динамических показов свидетельствуют о возросшем авторитете форума "Армия-2018" в ряду мировых выставок военной техники и вооружения.

Общая посещаемость форумов превысила 1 млн. человек, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.