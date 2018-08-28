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28.08.2018
ЦАМТО

Бурунди интересуется покупкой российского ЗРПК "Панцирь-С1"

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Панцирь-С1
ЗРК "Панцирь-С1".
Источник: Минобороны РФ

ЦАМТО, 27 августа. Бурунди интересуется покупкой российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам министр обороны страны Эммануэль Нтахомвукье.

"Мне очень интересно то, что я увидел. Об этом комплексе мне много рассказывали. Он очень мощный… Моя страна заинтересована в его покупке", – сказал Э.Нтахомвукье на полях международного форума "Армия-2018".

Ранее Россия и Бурунди подписали соглашение о военном сотрудничестве, которое позволит двум странам совершенствовать практику миротворческой деятельности, напоминает агентство.

27.08.2018
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Страны
Бурунди
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
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