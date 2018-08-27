Lockheed Martin передала Минобороны Японии предложение по разработке истребителя на базе F-22 "Раптор"

ЦАМТО, 24 августа. Lockheed Martin предложила японским компаниям производить более 50% комплектующих истребителя следующего поколения, который Япония может создать к 2030 году на базе истребителя F-22 "Раптор".

Как сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на представителя японского правительства, письменное предложение Lockheed Martin было получено 22 августа и сразу же представлено в Министерство обороны Японии.

В настоящее время законодательство США запрещает экспорт истребителя F-22 "Раптор". В этой связи предложение Lockheed Martin предусматривает предоставление технологий для разработки модернизированной версии F-22. Японские компании будут отвечать за более чем 50% НИОКР и производства самолета. Также будет разработан новый двигатель компанией IHI Corporation.

Как уже сообщал ЦАМТО месяцем ранее, Министерство обороны Японии объявило корпорацию Lockheed Martin лидирующим кандидатом на разработку проекта перспективного истребителя для Сил самообороны Японии.

Японское правительство в марте выпустило третий запрос об информации для иностранных оборонных компаний и направило отдельный документ правительствам Великобритании и США, в котором более подробно изложены требования к перспективному самолету.

Компании Lockheed Martin, Boeing и BAE Systems представили свои предложения по разработке преемника истребителя F-2 Министерству обороны Японии 13 июля.

Согласно правительственному источнику, план Lockheed Martin заключается в разработке нового истребителя на базе F-22 ВВС США. В предложении предлагается интегрировать на их борт ряд электронных систем, которые используются в истребителях F-35, уже закупленных Воздушными силами самообороны Японии. Предполагается, что Япония и США разработают новый самолет совместно.

План компании Boeing состоит в создании нового самолета на базе истребителя F-15, который будет обладать частичными возможностями малозаметности благодаря совместной разработке данных технологий с Японией.

План BAE Systems предусматривает совместную разработку Японией и Великобританией нового самолета, используя технологии, применяемые в истребителях EF-2000 "Тайфун".

Хотя Министерство обороны Японии и одобряет план Lockheed Martin, оно продолжает тщательно изучать все три предложения, поскольку представленная американской компанией цена оказалась значительно выше первоначальной оценки.

Как ожидается, Япония примет окончательное решение по выбору иностранного генподрядчика в течение этого года, чтобы включить проект в обновленный план обороны, реализация которого начнется с 2019 года. С японской стороны проект будет реализован под руководством Mitsubishi Heavy Industries.