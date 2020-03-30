Япония хочет самостоятельно разработать истребитель нового поколения

Как сообщило 27 марта 2020 года информационное агентство Reuters, Япония хочет самостоятельно разработать национальный истребитель нового поколения, отказавшись от предлагаемых ей проектов американских корпораций Lockheed Martin и Boeing и британской BAE Systems. Об этом сообщили Reuters три источника, осведомленных о японской программе.

Опытный образец (военный номер 51-0001) японского демонстратора перспективного истребителя пятого поколения Х-2 (AТD-X) на предприятии корпорации Mitsubishi Heavy Industries в Тоояма (префектура Аити), 28.01.2016 (с) Kiyoshi Takenaka / Reuters

Данное решение позволило бы ведущему военному подрядчику Японии, корпорации Mitsubishi Heavy Industries, возглавить работы по контракту общей оценочной стоимостью (включая НИОКР и серийные закупки) на сумму более 40 млрд долл. Mitsubishi Heavy Industries пока что не обнародовала аванпроект перспективного японского истребителя следующего поколения, но она разработала и построила японский экспериментальный самолет-демонстратор технологий перспективного истребителя Х-2, совершившего первый полет в 2016 году.

"Японские проекты малозаметных самолетов до сих пор хорошо себя зарекомендовали на испытаниях", - сообщил один из источников, вовлеченный в обсуждения перспектив создания нового предполагаемого японского истребителя, обозначаемого F-3 или FX.

Представитель Mitsubishi Heavy Industries заявил, что корпорация будет работать с правительством в соответствии с любым решением, которое правительство примет.

"Мы понимаем, что правительство Японии будет руководить программой создания [нового самолета]", - сказал представитель Mitsubishi Heavy Industries.

Военно-воздушные Силы самообороны Японии имеют около 200 истребителей Boeing F-15 и заменяют устаревшие истребители F-4 Phantom II на новые Lockheed Martin F-35. Перспективный истребитель F-3 должен заменить F-2 - деривацию самолета F-16 Fighting Falcon, совместно разработанную Mitsubishi Heavy Industries и Lockheed Martin более двух десятилетий назад.

Предложения по разработке перспективного истребителя, сделанные Lockheed Martin, Boeing и BAE "были сочтены не соответствующими нашим потребностям", - заявил представитель Агентства по закупкам, технологиям и логистике министерства обороны Японии (Acquisition, Technology & Logistics Agency - ATLA). "По планеру пока не принято никакого решения", - добавил он.

Источники сообщили, что после решения вопроса о создании планера перспективного истребителя, правительство Японии выберет поставщиков двигателей, бортовых систем, датчиков и других компонентов.

Все трое источников говорили при условии анонимности, потому что не были уполномочены общаться со средствами массовой информации.

Для создания многих бортовых систем Токио понадобится помощь иностранных компаний, чтобы сократить затраты на разработку и время, и тем самым гарантируя, что Япония сможет развернуть новый истребитель в следующем десятилетии, чтобы противостоять китайской экспансии в Восточной Азии.

Источники сообщили, что американские компании, включая Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman, по-прежнему являются потенциальными партнерами.

"Lockheed Martin воодушевлена продолжающимся диалогом между правительством США и правительством Японии относительно планов замены F-2 в Японии и с нетерпением ожидает подробных обсуждений с японской промышленностью", - заявил представитель Lockheed Martin в электронном письме. Lockheed Martin предложила Японии проект самолета, являющегося своего рода гибридом истребителей F-22 и F-35.

"Boeing стремится к партнерству с Японией для поддержки разработки будущего истребителя следующего поколения под руководством Японии", - заявил представитель Boeing. Компания предложила Японии конструкцию, основанную на самолете F/A-18E/F Super Hornet.

Northrop Grumman "ведет интенсивный диалог с министерством обороны Японии и японской промышленностью относительно поддержки программы FX", - сказал представитель компании. Northrop Grumman не представила открытых предложений по программе.

Япония ищет более глубокие связи в сфере безопасности не только с США, но и с Великобританией, которая рассматривает Японии в качестве возможного партнера для перспективного британского истребителя следующего поколения Tempest, Последний планируется к доведению до серийного производства в 2030-х годах.

Головной подрядчик этого проекта BAE Systems, которая предлагала Японии проект истребителя на основе самолета Eurofighter Typhoon, хочет продолжения сотрудничества к выгоде обеих сторон.

Представитель BAE Systems заявил, что BAE Systems и другие компании, участвующие в программе Tempest, "продолжают поддерживать правительство Великобритании в его переговорах с Японией относительно углубленнного рассмотрения вопроса о возможности сотрудничества двух стран в объединении их перспективных проектов в области боевой авиации".

По словам представителя ATLA, Япония хочет принять решение о международных партнерах F-3 до конца 2020 года.