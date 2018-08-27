Войти
27.08.2018
ТАСС

Команда Минобороны победила в двух конкурсах состязаний морской робототехники в Приморье

338
0
0
Подводный робот «Галтель»
Подводный робот «Галтель».
Источник: скриншот с видео youtube.com

В соревнованиях участвовали 22 команды

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Команда, представлявшая части центрального подчинения Минобороны РФ, победила в двух номинациях на первых всероссийских соревнованиях по морской робототехнике "Аквароботех-2018" во Владивостоке. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Тихоокеанского флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Состязания, проходившие с 19 по 26 августа, собрали во Владивостоке 22 команды. Это первый подобный общероссийский конкурс, организованный Фондом перспективных исследований. Самые интересные разработки, представленные на нем, будут рекомендованы Минобороны.

"В соревнованиях телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов двух классов сильнейшей стала команда, представляющая части центрального подчинения российского военного ведомства. Места на пьедестале почета ступеньками ниже заняли специалисты Тихоокеанского флота и команда Росгвардии, Черноморский флот и Каспийская флотилия", - сказал Воскресенский.

В споре команд разработчиков и производителей телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов лучший результат показали команды Института проблем управления имени В. А. Трапезникова РАН и АО "Тетис про". В первенстве среди безэкипажных катеров победа досталась команде Иркутского национального исследовательского технического университета, а с управлением автономными необитаемыми аппаратами лучше всех справились моряки Тихоокеанского флота и Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН.

На соревнованиях были представлены два кластера: военные команды, которые работают на серийных аппаратах, принятых на вооружение, и разработчики, которые привезли новые аппараты. Для каждого вида аппаратов было предусмотрено свое задание. Так, безэкипажные катера должны были безошибочно пройти сложную дистанцию и уметь выйти в заданную точку, а телеуправляемые аппараты - работать на оборудованной позиции на дне, где им пришлось открывать клапаны, складывать предметы в определенное место и выполнять другие специфические работы. Для автономных аппаратов создали очень сложную подводную позицию с различными препятствиями.

В сентябре начнется второй этап соревнований, в котором примут участие студенческие команды. Финал второго этапа и награждение победителей состоится в сентябре в бассейне на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.

26.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
Тетис Про АО
ФПИ
Проекты
КФ
НПА
Робот
ТОФ
ЧФ
Похожие новости
26.02.2018
Олег Мартьянов: подводные лодки-роботы сегодня уже не фантастика
25.06.2015
«Марлин – 350»: В России такого еще не было
14.08.2014
В Минобороны России утверждена перспективная концепция развития системы поисково-спасательного обеспечения ВМФ
17.07.2013
Спасательное судно «Игорь Белоусов» - зачем и почему?
03.07.2013
«Игорь Белоусов» придет на помощь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.08 11:26
  • 2
Кардиомонитор из экипировки "Ратник" запустили в открытую продажу
  • 27.08 11:12
  • 7389
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.08 11:06
  • 1
NYT: разведка США перестала получать информацию от тайных осведомителей в Москве
  • 27.08 10:44
  • 8
SSJ 100 залетает все глубже в бюджет
  • 27.08 10:41
  • 17
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 27.08 10:25
  • 2
Российский ПТРК "Корнет" сможет атаковать танки сверху, как американский Javelin
  • 27.08 10:17
  • 2
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 27.08 10:05
  • 1
Авианесущие загадки: что обещают чиновники
  • 27.08 09:55
  • 4
Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с Бурунди
  • 27.08 09:30
  • 13
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов
  • 27.08 09:27
  • 1
Стирлинг на солнечной тяге
  • 27.08 09:12
  • 1
Командующий ВДВ: новое снаряжение "Ратник-3" направят в первую очередь в десантные войска
  • 27.08 08:46
  • 1
Эффективность ракеты Х-58УШКЭ увеличена в 2,5 раза по сравнению с предыдущим аналогом
  • 27.08 08:06
  • 13
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"
  • 27.08 07:14
  • 1
Сказка об утонувшем "Буревестнике"