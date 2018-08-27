Команда Минобороны победила в двух конкурсах состязаний морской робототехники в Приморье

В соревнованиях участвовали 22 команды

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Команда, представлявшая части центрального подчинения Минобороны РФ, победила в двух номинациях на первых всероссийских соревнованиях по морской робототехнике "Аквароботех-2018" во Владивостоке. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Тихоокеанского флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Состязания, проходившие с 19 по 26 августа, собрали во Владивостоке 22 команды. Это первый подобный общероссийский конкурс, организованный Фондом перспективных исследований. Самые интересные разработки, представленные на нем, будут рекомендованы Минобороны.

"В соревнованиях телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов двух классов сильнейшей стала команда, представляющая части центрального подчинения российского военного ведомства. Места на пьедестале почета ступеньками ниже заняли специалисты Тихоокеанского флота и команда Росгвардии, Черноморский флот и Каспийская флотилия", - сказал Воскресенский.

В споре команд разработчиков и производителей телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов лучший результат показали команды Института проблем управления имени В. А. Трапезникова РАН и АО "Тетис про". В первенстве среди безэкипажных катеров победа досталась команде Иркутского национального исследовательского технического университета, а с управлением автономными необитаемыми аппаратами лучше всех справились моряки Тихоокеанского флота и Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН.

На соревнованиях были представлены два кластера: военные команды, которые работают на серийных аппаратах, принятых на вооружение, и разработчики, которые привезли новые аппараты. Для каждого вида аппаратов было предусмотрено свое задание. Так, безэкипажные катера должны были безошибочно пройти сложную дистанцию и уметь выйти в заданную точку, а телеуправляемые аппараты - работать на оборудованной позиции на дне, где им пришлось открывать клапаны, складывать предметы в определенное место и выполнять другие специфические работы. Для автономных аппаратов создали очень сложную подводную позицию с различными препятствиями.

В сентябре начнется второй этап соревнований, в котором примут участие студенческие команды. Финал второго этапа и награждение победителей состоится в сентябре в бассейне на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.