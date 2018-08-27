Гроза для боевиков: на "Армии-2018" показали новый штурмовой автомат ШАК-12

На динамическом показе "Армии-2018" тульские оружейники продемонстрировали возможности нового крупнокалиберного штурмового автомата ШАК-12, который способен нейтрализовать противника одним точным выстрелом. Он станет самой настоящей грозой для террористов.

Автомат предназначен для ведения ближнего боя в условиях плотной городской застройки. Для ШАК-12 использовали нетипичную для отечественного оружия схему перезарядки – она осуществляется отдачей ствола при коротком ходе. Это обусловлено применением уникального боеприпаса 12,7 мм, который создан по аналогии со снайперской винтовкой "Выхлоп". Для сравнения, пули АК-74 составляют 5,45 мм, и наглядно патрон "Калашникова" покажется просто булавкой.

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Разумеется, пуля ШАК-12 – это своего рода редкость, которая необходима для того, чтобы гарантированно валить противника с ног в ближнем бою. Такое "необычное" требование к боеприпасу известно как "останавливающее действие пули". То есть, любое попадание нейтрализует противника, даже если он одет в бронежилет. Удар придется с такой силой, что внутренние органы попросту не выдержат. Такое сочетание особенно актуально при форсировании террористических группировок, чтобы на раз вышибать из них дух.

В мощности пуль ШАК-12 нет никаких сомнений, так как они, являясь относительно тяжелыми (до 33 грамм), способны не только пробивать бронежилет, но и уничтожать блок двигателя автомобиля. Это большой плюс, если нужно ликвидировать кучку боевиков прямо "на ходу". Более того, для автомата существуют легкие пули, снабженные алюминиевым сердечником. Они теряют поражающую способность на 100 метрах, минимизируя риски случайного ранения гражданских. Чрезвычайно важно при выполнении важных боевых задач, что патроны не рикошетят.

ШАК-12 сделан по схеме булл-апп, что делает его более маневренным, по сравнению с другими автоматами. Для оружия также предусмотрен глушитель и оптические прицелы, в том числе, ночного видения. Крупнокалиберный штурмовой автомат – это серьезное оружие против террористов, которые перед ним просто бессильны.