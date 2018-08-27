Боевую авиацию и корабли покажут зрителям на форуме "Армия-2018" на Дальнем Востоке

Площадки мероприятия откроются в Хабаровске и Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2018" начинает работу в пятницу во Владивостоке и Хабаровске. На нем будут представлены образцы современной техники и авиации, стоящие на вооружении в Восточном военном округе, а также боевые корабли и суда обеспечения Тихоокеанского флота.

"Более 150 образцов вооружения и военной техники будет представлено в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018" во Владивостоке, который пройдет в период с 24 по 26 августа на шести площадках в столице Приморья. Основной площадкой форума станет причал Тихоокеанского флота на Корабельной набережной. Планируется, что на причале будут представлены боевые корабли и суда Тихоокеанского флота, экспозиция боевой техники береговых войск ВМФ, снаряжения (оборудования) Сухопутных войск, тылового обеспечения, поисково-спасательной службы", - сообщил официальный представитель флота капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

В столице Приморья гости форума смогут увидеть пусковые установки новейших береговых ракетных комплексов "Бал", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки, специальную технику, современное стрелковое вооружение. На аэродроме Центральная Угловая посетители смогут ознакомиться с образцами авиационной техники морской авиации ВМФ, самолетами и вертолетами армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и авиации ДОСААФ. Здесь будут размещены истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-27 и Ка-29, военно-транспортные самолеты, а также легкомоторная авиация, современные зенитные ракетные комплексы. В филиале парка "Патриот" на острове Русский на "Ворошиловской батарее" предполагается развернуть экспозицию образцов вооружения времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода.

Как сообщил начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев, в Хабаровске в рамках форума будут представлены вертолеты армейской авиации: транспортно-штурмовой Ми-8АМТШ "Терминатор", ударный Ка-52 "Аллигатор" и самый большой в мире серийно выпускаемый транспортный вертолет Ми-26. Кроме того, зрители смогут увидеть танки Т-72Б3, Т-80, БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, бронированные автомобили "Тайфун-К" и "Тигр", а также комплекс РЭБ "Красуха-4", пусковую установку новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" и современные образцы стрелкового оружия.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" открылся в подмосковной Кубинке 21 августа и будет работать до 26 августа.