Пенс уверен, что США вскоре не будут нужны услуги РФ по доставке астронавтов на МКС

Вице-президент надеется, что в следующем году американские астронавты отправятся на МКС на кораблях Dragon и CTS-100 Starliner

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс убежден, что США в ближайшее время перестанут отправлять американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) с помощью российских "Союзов". Об этом он заявил в четверг во время выступления в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

"К сожалению, в течение более чем семи лет мы были вынуждены "отправляться в космос автостопом", - констатировал Пенс. - Многие американцы не знают, что мы, в действительности, были вынуждены платить России за доставку американских астронавтов на МКС. И сегодня стоимость составляет около $82 млн за одно место. Эти дни вскоре закончатся".

"Я вам обещаю, что скоро и очень скоро американские астронавты будут возвращаться в космос на американских ракетах, которые будут запускать с территории США", - заверил вице-президент США. Надежды на самостоятельную доставку американской стороной исследователей космоса на МКС он связал с сотрудничеством с частными компаниями и, в частности, с применением кораблей Dragon и CTS-100 Starliner. Как ожидается, астронавты впервые совершат полеты на них уже в следующем году.

После прекращения полетов шаттлов (в 2011 году) у NASA остался только один вариант для доставки на МКС и возвращения оттуда своих астронавтов - с помощью российских "Союзов". В феврале прошлого года американское космическое ведомство заключило соглашение с Boeing, позволяющее получить дополнительно пять мест на "Союзах" в 2017-2019 годах.

По словам Пенса, инициатива администрации президента США Дональда Трампа, предусматривающая создание Космических сил в качестве нового вида вооруженных сил страны, призвана обеспечить Вашингтону преимущество в военной сфере над Москвой и Пекином.

"Под руководством президента Трампа мы предпринимаем меры, чтобы гарантировать, что национальная безопасность США в космосе играет такую же доминирующую роль, как и здесь на Земле, - отметил он. - Мы уже примеряем новые технологии и более защищенные спутники".

Как он подчеркнул, в администрации придерживаются мнения, что создание Космических сил - это "идея, время для которой пришло". "Так же, как в середине XX века США основали ВВС, чтобы обеспечить американское господство в небе, в этом, все еще новом веке мы создадим силы, предназначенные исключительно для обеспечения безопасности США в космосе, - отметил Пенс. - И это по-настоящему необходимо".

Как отметил вице-президент США, "на этой неделе Пентагон представил доклад, свидетельствующий о том, что Китай активно развивает вооружения в космосе". По его утверждению, "Россия тоже разрабатывает и испытывает новые и опасные вооружения и технологии для противодействия американским средствам в космосе". Пенс в связи с этим подчеркнул, что администрация Трампа "нацелена на то, чтобы США опережали своих противников в этой важнейшей сфере".

Пенс также добавил, что американское министерство обороны уже "работает над инициативами по укреплению безопасности США в космосе". По словам вице-президента, Космические силы США "станут реальностью к 2020 году". В июне Трамп отдал распоряжение Пентагону приступить к созданию Космических сил в качестве полноценного вида ВС страны. Ранее он неоднократно высказывал такую идею, а в марте, выступая на авиабазе Мирамар (штат Калифорния), заявил, что "новой национальной космической стратегией США космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море".